國民黨團要求公開調查女軍官輕生案 軍方：涉案情及個資不宜對外公開

國內軍用無人艇發展受到關注，今(2)日第一屆「台灣海洋科技暨無人載具展」，在台南安平舉行軍用無人艇公開動態展示，包括台廠雷虎科技的Sea Shark 600、台美合作背景的STR8及美製MARTAC等3艘無人艇。副總統蕭美琴也親自到場參觀，了解國內廠商與台美合作無人艇研發成果及相關技術發展。

2026-11-02 17:28