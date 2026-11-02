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國民黨團要求公開調查女軍官輕生案 軍方：涉案情及個資不宜對外公開
國軍近期接連發生官兵死亡事件，半個月內共有3名官兵死亡。包括陸軍206旅王姓女中尉在營區輕生、吳姓少校在營心臟病猝死，101旅劉姓上兵休假時在家輕生。國民黨立法院黨團2日舉行記者會，質疑國防部僅將206旅主官、主管調職，並提出三點要求：國防部長顧立雄公開向家屬道歉、一周內提出完整調查報告，並成立第三方調查委員會。
國防部回覆記者，相關問題由陸軍答覆。陸軍司令部晚間表示，「本案（王中尉輕生）法紀調查報告於10月26日完成，並已向家屬（母親與胞兄）說明，家屬審視調查報告內容後簽署，六軍團於28日函新竹地檢署偵查；現本案已由該署偵查中，行政調查報告因事涉案情及個資不宜對外公開。」
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