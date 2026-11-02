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傳執行長內部會議批評董事長 國防院：絕非事實

中央社／ 台北2日電
國防院執行長柯承亨。聯合報系資料照
國防院執行長柯承亨。聯合報系資料照

風傳媒報導，國防院執行長柯承亨於內部會議中批評董事長霍守業。國防院今天回應，兩人以共同推動院務順利運作為目標，就相關工作充分交換意見，媒體報導絕非事實。

國防安全研究院晚間發布新聞稿表示，霍守業長年投身建軍備戰、對國家安全卓具貢獻，接任國防院董事長後，指導國防安全研究與分析，全力支持強化國防投資與特別預算籌獲等工作，成效更受各方高度肯定。

國防院說明，柯承亨極為尊崇霍守業的貢獻，兩人以共同推動院務順利運作為目標，就相關工作充分交換意見，媒體報導「執行長批評董事長」等內容絕非事實。

國防院指出，國防院作為國家級國防研究智庫，將持續協助政府，掌握戰略情勢變化、廣納戰略人才，致力搭建對外交流、互動及合作平台，以提供專業政策資訊與諮詢。

柯承亨 國防院 國防

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