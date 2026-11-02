影／美製軍用無人艇首次在台公開展示 蕭副總統赴台南參觀

國內軍用無人艇發展受到關注，今(2)日第一屆「台灣海洋科技暨無人載具展」，在台南安平舉行軍用無人艇公開動態展示，包括台廠雷虎科技的Sea Shark 600、台美合作背景的STR8及美製MARTAC等3艘無人艇。副總統蕭美琴也親自到場參觀，了解國內廠商與台美合作無人艇研發成果及相關技術發展。

值得注意的是，原訂參與此次展示、具有實戰運用經驗的Blue Force無人艇，因颱風與報關問題未能到場，也讓這次競爭激烈的動態展示讓在場人士多了一份遐想。

在今日下午的個別展示之後，這些參與動態展演的無人艇將會上岸板運至台南展覽館，繼續進行之後的靜態展示。