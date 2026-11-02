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松機遷移 國防部：戰爭後送傷患、進駐兵力有航空運輸必要性

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
松山信義選區北市議員秦慧珠關心松機遷移議題，今邀集中央及市府部會局處開公聽會。記者邱書昱／攝影
松山信義選區北市議員秦慧珠關心松機遷移議題，今邀集中央及市府部會局處開公聽會。記者邱書昱／攝影

台北市蔣萬安競選連任政見拋出遷移松山機場引起討論，北市松山信義區議員秦慧珠今邀集中央及市府部會局處開公聽會。其中，災害搜救部份，消防署救災救護指揮中心指，若退至桃園機場，國際海疆責任區必須退後40多海浬。國防部也指，台北屬於盆地，戰爭時會有大量傷患後送、兵力進駐中樞，「航空運輸有存在必要性。」

針對松機遷移碰到災害搜救基地、軍用機場功能、醫療後送等議題討論，內政部消防署簡任視察馬武雄說，松機設有空勤總隊和國軍空軍救護隊的待命基地，依照國際海事公約，在災害搜救的責任區，負責北部海域人道救援、漁民、商貨船或空難搜救等任務，若退到桃園機場，海疆的責任區就會退後40多海浬。

「搜救就是跟時間賽跑的工作。若遷移恐對空中救援時效、救援上有重大延誤。」馬武雄說，蔣萬安市長雖然有提到醫療後送，保留直升機起降基地，但沒有講到搜救部份，這牽涉到塔台等助導航設施都要保留。秦慧珠也問到是否在中央公園能保留這些設施。松指部回應，需要依照相關規範設施，都是在機場內設置，沒有遇過不是機場，僅留一個救護坪或直升機坪來做儀器導航。

至於國防議題，國防部列席代表表示，由於台北屬於盆地，若發生戰爭時，會需要大量傷患後送及民眾撤離，此時造成道路阻塞，屆時兵力無法進駐「大量傷患、大量兵力進駐防衛中樞時，航空運輸有存在必要性；有其不可替代性，非常需要做評估。」

秦慧珠總結，市長蔣萬安倉促拋出松山機場遷移案，市府尚未成立跨局處小組，毫無進度、完全沒有跟上市長政策。在醫療後送方面，高雄、台中、台南、桃園這幾處有機場的城市，周遭不乏醫學中心，病患後送不一定要送到台北市。至於難解的國防及災害搜救，可研議在桃園市大園區與蘆竹區的前空軍桃園基地設施群，重新在原址新建搜基地，都有替代方案可想。

此外，台北市長蔣萬安今早受訪時也談到，松機遷移對未來台北長遠發展非常重要，不管是對產業、大面積綠地公園，還有提供非常多住宅需求，也徹底解決台北市交通的問題。很高興各界很多討論，凝聚各方意見，市府都很願意彙整後，大家一起面對、一起解決，就會持續聆聽各方的意見。

松機 國防部 戰爭 台北市 蔣萬安

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