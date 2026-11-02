快訊

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

整理包／美國期中選舉3日投票！改選哪些席次、何時開票、結果影響什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣首屆海洋科技暨無人載具展 蕭美琴：和平要靠實力

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
副總統蕭美琴今出席「台灣海洋科技暨無人載具展」，她強調，面對烏俄衝突、中東局勢及灰色地帶威脅，現代國安型態劇變，「和平要靠實力」。記者萬于甄／攝影
副總統蕭美琴今出席「台灣海洋科技暨無人載具展」，她強調，面對烏俄衝突、中東局勢及灰色地帶威脅，現代國安型態劇變，「和平要靠實力」。記者萬于甄／攝影

首屆「台灣海洋科技暨無人載具展」今在台南安平福爾摩沙遊艇酒店碼頭，舉行港邊實機動態演示，副總統蕭美琴、海委會主委管碧玲、台南市長黃偉哲等人受邀出席。蕭美琴致詞時強調，面對烏俄衝突、中東局勢及灰色地帶威脅，現代國安型態劇變，「和平要靠實力。」

蕭美琴指出，面對新型態國防挑戰，防衛思維必須與時俱進，過去依賴大型載具的任務，如今可透過低成本、高靈活度的無人載具執行，不僅能有效調度人力，更能大幅強化整體防衛韌性，此次台灣首度舉辦海洋科技與無人載具的實機展演，更別具意義。

她提到，無人系統領域「沒有任何國家能單打獨鬥」，台灣具備半導體、資通訊與智慧製造等供應鏈硬實力，而歐美夥伴則擁有豐富的系統開發與實戰驗證經驗，雙方應透過共同研發、技術合作與在地生產緊密串聯，共同打造堅實的民主科技同盟。

蕭美琴說，海洋科技與無人載具發展呼應賴清德總統提出的「五大信賴產業」及「探索海洋、競逐太空」國家戰略外，未來將廣泛應用於海底電纜維護、次世代通訊、離岸風電及海洋生態保育等關鍵民生領域，也盼透過產官學研通力合作，全面守護海洋環境與國家關鍵基礎設施。

管碧玲指出，海委會正全力落實「掌握海洋、科技顧海、壯大產業」三大核心策略，此次展覽不僅邀集美國、烏克蘭等國際夥伴共同展示尖端無人載具外，海委會與所屬單位也全力參展，展現產官學研的深厚實力。

管碧玲強調，台灣位處全球航運與供應鏈樞紐，能源、民生物資及對外通訊海纜皆高度仰賴海洋，海洋如今有科技在守護，也賦予海洋更強大的能量，海委會未來更將串聯國內外產業鏈，全面提升台灣海洋治理能力與印太和平穩定。

首屆「台灣海洋科技暨無人載具展」今在台南安平福爾摩沙遊艇酒店碼頭，舉行港邊實機動態演示。記者萬于甄／攝影
首屆「台灣海洋科技暨無人載具展」今在台南安平福爾摩沙遊艇酒店碼頭，舉行港邊實機動態演示。記者萬于甄／攝影

蕭美琴副總統（右三）今出席「台灣海洋科技暨無人載具展」，視察港邊實機動態演示。圖／主辦單位提供
蕭美琴副總統（右三）今出席「台灣海洋科技暨無人載具展」，視察港邊實機動態演示。圖／主辦單位提供

蕭美琴副總統今出席「台灣海洋科技暨無人載具展」，在台南安平福爾摩沙遊艇酒店碼頭，舉行港邊實機動態演示。記者萬于甄／攝影
蕭美琴副總統今出席「台灣海洋科技暨無人載具展」，在台南安平福爾摩沙遊艇酒店碼頭，舉行港邊實機動態演示。記者萬于甄／攝影

蕭美琴 和平 國防 無人機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中方研究船密集測繪 鋪路進攻台海戰略

國軍296億採購案最快年底招標 台美大廠合攻無人艇訂單

駐英代表：各國應反制北京灰色地帶侵擾 捍衛海洋自由

胡錫進：戰時切斷台灣周邊海纜 台美協同作戰基礎將瓦解

相關新聞

松機遷移 國防部：戰爭後送傷患、進駐兵力有航空運輸必要性

台北市長蔣萬安競選連任政見拋出遷移松山機場引起討論，北市松山信義區議員秦慧珠今邀集中央及市府部會局處開公聽會。其中，災害搜救部份，消防署救災救護指揮中心指，若退至桃園機場，國際海疆責任區必須退後40多海浬。國防部也指，台北屬於盆地，戰爭時會有大量傷患後送、兵力進駐中樞，「航空運輸有存在必要性。」

台灣首屆海洋科技暨無人載具展 蕭美琴：和平要靠實力

首屆「台灣海洋科技暨無人載具展」今在台南安平福爾摩沙遊艇酒店碼頭，舉行港邊實機動態演示，副總統蕭美琴、海委會主委管碧玲、台南市長黃偉哲等人受邀出席。蕭美琴致詞時強調，面對烏俄衝突、中東局勢及灰色地帶威脅，現代國安型態劇變，「和平要靠實力。」

國軍半月3死主官調職就了事？國民黨團：顧立雄應道歉並成立調委會

國軍近期接連發生官兵死亡事件，短短半個月內，就有陸軍206旅、101旅共3名官兵死亡。國民黨立法院黨團今天舉行記者會，質疑國防部將事發單位主官、主管調職就將了事？批評國軍心輔及霸凌防治機制失靈，要求國防部長顧立雄公開向家屬道歉、一周內提出完整調查報告，並成立第三方調查委員會。

陸勝2號實兵對抗 攻擊軍由南向北推進揭露哪些作戰課題

國軍陸勝2號演習，扮演攻擊軍的564旅，一路由南向北推進，直抵新竹南寮，成為驗證國軍地面持久作戰能力的重要一役。這場計畫統裁的實兵對抗，不僅牽動攻防兩軍，M1A2T、CM11等戰車的角色也備受關注。這場演習究竟驗證了哪些實戰能力，又有哪些關鍵環節仍待檢驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。