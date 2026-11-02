台灣首屆海洋科技暨無人載具展 蕭美琴：和平要靠實力

首屆「台灣海洋科技暨無人載具展」今在台南安平福爾摩沙遊艇酒店碼頭，舉行港邊實機動態演示，副總統蕭美琴、海委會主委管碧玲、台南市長黃偉哲等人受邀出席。蕭美琴致詞時強調，面對烏俄衝突、中東局勢及灰色地帶威脅，現代國安型態劇變，「和平要靠實力。」

蕭美琴指出，面對新型態國防挑戰，防衛思維必須與時俱進，過去依賴大型載具的任務，如今可透過低成本、高靈活度的無人載具執行，不僅能有效調度人力，更能大幅強化整體防衛韌性，此次台灣首度舉辦海洋科技與無人載具的實機展演，更別具意義。

她提到，無人系統領域「沒有任何國家能單打獨鬥」，台灣具備半導體、資通訊與智慧製造等供應鏈硬實力，而歐美夥伴則擁有豐富的系統開發與實戰驗證經驗，雙方應透過共同研發、技術合作與在地生產緊密串聯，共同打造堅實的民主科技同盟。

蕭美琴說，海洋科技與無人載具發展呼應賴清德總統提出的「五大信賴產業」及「探索海洋、競逐太空」國家戰略外，未來將廣泛應用於海底電纜維護、次世代通訊、離岸風電及海洋生態保育等關鍵民生領域，也盼透過產官學研通力合作，全面守護海洋環境與國家關鍵基礎設施。

管碧玲指出，海委會正全力落實「掌握海洋、科技顧海、壯大產業」三大核心策略，此次展覽不僅邀集美國、烏克蘭等國際夥伴共同展示尖端無人載具外，海委會與所屬單位也全力參展，展現產官學研的深厚實力。

管碧玲強調，台灣位處全球航運與供應鏈樞紐，能源、民生物資及對外通訊海纜皆高度仰賴海洋，海洋如今有科技在守護，也賦予海洋更強大的能量，海委會未來更將串聯國內外產業鏈，全面提升台灣海洋治理能力與印太和平穩定。

首屆「台灣海洋科技暨無人載具展」今在台南安平福爾摩沙遊艇酒店碼頭，舉行港邊實機動態演示。記者萬于甄／攝影

蕭美琴副總統（右三）今出席「台灣海洋科技暨無人載具展」，視察港邊實機動態演示。圖／主辦單位提供