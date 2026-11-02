國軍半月3死主官調職就了事？國民黨團：顧立雄應道歉並成立調委會

國軍近期接連發生官兵死亡事件，短短半個月內，就有陸軍206旅、101旅共3名官兵死亡。國民黨立法院黨團今天舉行記者會，質疑國防部將事發單位主官、主管調職就將了事？批評國軍心輔及霸凌防治機制失靈，要求國防部長顧立雄公開向家屬道歉、一周內提出完整調查報告，並成立第三方調查委員會。

國民黨團今天上午舉行「半個月三條命『國防布』調職了事？」記者會，由黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷及立委徐巧芯出席。許宇甄表示，包括陸軍第六軍團步兵206旅王姓女中尉墜樓、吳姓少校心肌梗塞猝死，以及陸軍第十軍團步兵101旅劉姓上兵休假期間自傷身亡，國防部一再對外宣稱持續精進軍中心輔機制，但根據國防部送交立法院的數據，今年迄今國軍自傷案件已達19件，超過去年的17件，國軍自傷案件不減反增，顯示心輔網已經癱瘓、形同虛設。

針對206旅王姓女中尉墜樓案，許宇甄指出，國防部宣稱已將旅長江仕文及政戰主任張致瑜調職，但從什麼時候開始，調職變成軍中懲處的一種方式？這種「假懲處」根本是在包庇霸凌，難道長官換個冷氣房避風頭，就能掩蓋營區內長期縱容霸凌的真相？她也點名，身兼民進黨台北市長候選人的立法院外交及國防委員會委員沈伯洋，不要只顧選舉行程，既然沒有辭去立委職務，就應善盡監督責任，檢視軍中不當制度。

國民黨團提出三項要求：第一，顧立雄應立即負起政治責任，公開向家屬道歉；第二，國防部應在一周內提出完整行政調查報告；第三，強制引入外部專家，成立軍中冤案及霸凌事件第三方調查委員會。許宇甄強調，國防部該負責就負責，不能讓國軍寶貴的生命淪為高層眼中冰冷的數字，應給家屬最真實、完整的交代。

洪孟楷表示，除了黨團提出的三項要求，他也呼籲身為三軍統帥的賴清德總統，不要讓選舉蒙蔽雙眼，儘管選戰已進入最後一個月，但國軍官兵死亡事件的真相更需要釐清。國民黨團將持續與家屬追查事件真相，也要求賴清德正視軍中問題，深入了解相關案件，給全國民眾一個交代。

徐巧芯表示，短短半個月內，3名國軍官兵接連離世，家屬只是希望得到一個真相、一句道歉，但國防部至今仍未做到。206旅的案子，家屬收到的訊息跟國防部告知的有極大落差，甚至在調查結果還沒出來之前，就有人主動找媒體放話說「絕無霸凌」，錄音檔被曝光後，國防部才將整起案件送地檢署調查。

徐巧芯質疑，如果沒有錄音，這件事情是不是就石沉大海？國防部對於軍中霸凌沒有明確定義，也缺乏完整的申訴及處理機制，無論心輔機制或霸凌防治都不及格。她強調，顧立雄現在是國防部長，不是律師，應該要有肩膀，能夠接住官兵的情緒，而不是把不同意見的人都當成辯論對手。她要求國防部向國軍官兵及家屬道歉，並提出具體改進方案。