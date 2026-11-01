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空軍重大演習「天龍操演」2日登場 跨軍種驗證聯合作戰能力

中央社／ 台北1日電
空軍天龍操演明日至6日舉行，驗收年度訓練成果。 聯合報系資料照
空軍天龍操演明日至6日舉行，驗收年度訓練成果。 聯合報系資料照

空軍年度重大演習「天龍操演」明天至6日舉行，飛行部隊以空對空、空對面實彈競賽為主軸，並納入修護、戰管、政戰及憲兵等地面部隊參賽，另將結合陸、海、資通電等兵力驗證聯戰效能，透過高強度戰術課目驗收年度訓練成果，提升官兵應對潛在威脅的能力。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域、不時逾越台海中線，且在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

據了解，空軍年度重大演習「聯合作戰對抗演習（天龍操演）」將於明天至6日舉行，飛行部隊將以空對空、空對面實彈競賽為主軸，地面部隊則有修護、戰管、政戰（文宣）及憲兵等部隊納入競賽，驗收年度訓練成果，也將選拔各項競賽團體或個人第一名，以激勵官兵士氣，這次戰術驗收將聯合陸、海、資通電軍等兵力，共同驗證聯合作戰能力，提升整體戰力。

此外，操演亦有諸多高強度課目，例如「防空攔截暨AGTS射擊」。空軍曾公開說明，此課目在於模擬飛行員「接獲命令後緊急起飛」、「空中完成目標辨認後實施飛彈模擬攻擊」，最後是如電影「捍衛戰士」中的經典場景Dogfight（狗鬥）一樣，兩方戰機空中高速纏鬥，考驗飛行員如何在「快速」、「高壓」、「高G力」下的臨場應對，達成驅離敵機任務。

空軍 演習 憲兵 軍演

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