中國海警2船在台灣東部海域稱執法 海巡派吉安艦監控

中國海警10月31日宣稱，「虎獅艦」編隊在台灣東部海域進行「常態化執法巡查」，還聲稱已加強相關海域管控。海巡署駁斥，中國海警是假執法、真騷擾，企圖製造擁有台灣周邊海域管轄權的假象，目前已派遣吉安艦等艦艇，全程監控2艘中國海警船動態。

中國海警局發言人姜略10月31日表示，虎獅艦編隊在所謂「中國台灣島以東海域」進行執法巡查，並宣稱10月以來持續加強相關海域管控，以維護航行及作業秩序，未來也將持續在其宣稱的管轄海域執法。

海巡署指出，透過聯合情監偵系統，已掌握中國海警1308「虎獅艦」及2303「梅山艦」等2艘船舶動態，目前由吉安艦等海巡艦艇持續監控。中國海警企圖透過無線電通聯騷擾海上航行船隻，再以「執法巡查」名義對外宣傳，藉此營造中國對台灣東部海域具有管轄權的假象。

海巡署表示，依國際法「有陸地，始有海洋」原則，台灣在東部專屬經濟海域享有主權權利及管轄權，中國對台灣周邊海域並無管轄權。中國海警透過船艦活動及政治宣傳，試圖擴張海上管轄權，不僅違反國際法，也破壞區域海域秩序。

中國海警近月已多次宣稱在台灣東部海域進行執法巡查，海巡署先前也曾派艦監控並駁斥相關說法。海巡署強調，將持續掌握中國艦船動態，採取必要應處措施，維護台灣海域安全及航行自由。