專家：台灣需關注海警科研船侵擾 防止北京轉為管理慣例

面對中國對台壓迫，海委會專委白邦廷今天表示，中國對台施壓除了軍事威懾，更須關注海警、科研船與漁船活動對台灣海域管轄的累積影響，防止北京將反覆侵擾轉化為管理慣例，壓縮台灣公權力行使空間。

社團法人安全台灣學會今天在張榮發基金會召開「中共20屆五中全會後情勢觀察：五中全會後中共內部情勢可能演變與對台影響」座談會，海洋委員會專門委員白邦廷在座談會表示，解放軍爭的是面子，海警、科研船與漁船的搭配，爭的是裡子。

白邦廷提到，解放軍透過軍事威懾展現力量與政治權威，其他船舶則以巡查、調查、捕撈及行政管理等名義，逐項挑戰台灣海域執法與管轄。

他以中國今年6月在台灣東部「海上交通專項執法」宣示管理為例說，海巡署當時說明，中國公務船未進入台灣限制水域，周邊通航正常；中方雖未因此取得管理權，仍企圖將船舶航行包裝為行政管轄，累積對外宣傳素材。

白邦廷指出，中國海警、科研船與漁船10月18日在花蓮、屏東、高雄及東沙周邊多點活動，涉及進入限制水域及干擾台灣漁船作業，海巡分別執行監控、驅離與護漁；中國海警3102船10月20日關閉船舶自動辨識系統（AIS）進入東沙限制水域，並以政治廣播否定中華民國存在，反映現場侵擾與管轄敘事可同步操作。

他表示，漁業、科研與執法事件可能相互銜接，讓中方以保護漁民、科學調查或維護秩序為由介入，將台灣依法處置改寫為管轄爭議，各類船舶是否受共同指揮仍須查證，但不同活動對海域治理造成的累積壓力，不能忽視。

白邦廷引述國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤提出的「留島不留海」風險指出，即使島嶼仍由台灣控制，周邊正常用海活動仍可能逐步受到中方干預。

至於執法因應，白邦廷表示，應依具體行為與法律依據處置，避免因爭論船舶是否具有民兵身分而延誤執法，並清楚區分領海、鄰接區、專屬經濟海域及禁限制水域的執法權限。

白邦廷說，海委會主委管碧玲所提「海巡在，主權就在」，體現在持續有效的海上勤務，台灣除維持軍事嚇阻，也須守住日常海域執法與行政管轄，讓漁民正常作業、船舶依法通航、離島穩定補給，確保公權力持續有效行使。