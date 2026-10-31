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亞拓涉使用陸製晶片 內政部：盤點出32架無人機、不排除求償

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
亞拓公司投標軍方無人機採購案，涉嫌將有大陸製晶片的無人機交付履約，違反國安法遭台中地檢署搜索、聲押獲准。圖／聯合報系資料照
亞拓公司投標軍方無人機採購案，涉嫌將有大陸製晶片的無人機交付履約，違反國安法遭台中地檢署搜索、聲押獲准。圖／聯合報系資料照

亞拓科技涉嫌使用中國大陸製晶片製造軍用無人機，引發政府採購國安疑慮。內政部31日表示，已立即主動清查所屬機關採購情形，初步盤點共有三個機關、32架無人機涉及亞拓科技，其中移民署採購的30架尚未交貨，後續將依《政府採購法》及契約規定嚴格處理，如有違規情事，不排除向廠商求償。

內政部說明，經盤點，2025年有國家公園署及中央警察大學採購亞拓公司製造的無人機各一架，將進行查證並依採購規定辦理。另今年移民署依《政府採購法》公開招標程序，向速源科技採購30架無人機，總金額275萬元，並已經完成決標；該公司原預計將交付亞拓科技製造的無人機，惟尚未交貨履約，移民署將依契約規範，嚴格要求不得交付亞拓科技製造或其他涉及陸製產品。

內政部表示，目前政府對於無人機採購作業已要求應符合非紅供應鏈規定，內政部後續辦理採購作業，亦將嚴格要求所屬機關及廠商依規定辦理，如有違反契約規定將依約求償。

晶片 無人機 內政部 國安

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