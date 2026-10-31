影／睽違9年！成功嶺開放爆人潮 神龍小組精準著陸、黑鷹繩降震撼全場

睽違9年，陸軍第十軍團今開放台中成功嶺營區舉辦「全民國防知性之旅」，有難得一見的AH-1W攻擊直升機空中分列式，以及在搭配地面部隊作戰下，UH-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機降；陸軍神龍小組也克服高空氣流影響精準著陸，獲民眾熱烈掌聲。

陸軍第十軍團指出，成功嶺是國軍在中部地區的重要軍事基地，承載跨世代國人對於大專集訓的共同記憶。此次配合營區開放，透過戰技操演、三軍地面主戰裝備陳展及全民國防體驗，具體展現官兵勤訓精練成效與建軍備戰成果，期盼讓國人藉由實地參訪，距離了解國防事務，凝聚全民防衛共識，攜手守護家園安全。

今天的活動在上午9時25分由三軍人形氣偶、陸軍專科學校戰鼓隊及三軍樂儀隊揭開序幕，動態操演部分，依序安排AH-1W攻擊直升機空中分列式、UH-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機降、無人機動態操演及綜合格鬥演練。陸軍神龍小組也克服高空氣流影響精準著陸，展現熟稔跳傘戰技，獲得現場民眾熱烈掌聲。

靜態裝備陳展區匯聚多項國軍主力裝備，包含M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統（HIMARS）及陸射劍二防空飛彈車等新式裝備同場亮相，並陳展雷霆2000多管火箭車、海軍機動飛彈車、空軍愛國者發射架及天弓三型機動垂直發射架等裝備，呈現國軍聯合作戰能量。

此外，現場規畫「八輪甲車試乘」及「火砲底火試拉」等體驗項目，吸引民眾親身體驗裝備操作，深化全民國防教育。

台中成功嶺營區今開放，三軍樂儀隊演練揭開序幕。記者趙容萱／攝影

台中成功嶺營區今開放，吸引民眾頂著艷陽一睹AH-1W攻擊直升機空中分列式，以及黑鷹直升機快速繩降等動態操演。記者趙容萱／攝影

陸軍司令為呂坤修（中）與陸軍神龍小組成員合影。記者趙容萱／攝影

台中成功嶺營區今開放，三軍樂儀隊演練揭開序幕。記者趙容萱／攝影

台中成功嶺營區今開放，現場CH-47SD運輸直升機搭配地面作戰部隊突擊機降。記者趙容萱／攝影

台中成功嶺營區今開放，陸軍神龍小組克服高空氣流影響精準著陸。記者趙容萱／攝影