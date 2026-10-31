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影／睽違9年！成功嶺開放爆人潮 神龍小組精準著陸、黑鷹繩降震撼全場
睽違9年，陸軍第十軍團今開放台中成功嶺營區舉辦「全民國防知性之旅」，有難得一見的AH-1W攻擊直升機空中分列式，以及在搭配地面部隊作戰下，UH-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機降；陸軍神龍小組也克服高空氣流影響精準著陸，獲民眾熱烈掌聲。
陸軍第十軍團指出，成功嶺是國軍在中部地區的重要軍事基地，承載跨世代國人對於大專集訓的共同記憶。此次配合營區開放，透過戰技操演、三軍地面主戰裝備陳展及全民國防體驗，具體展現官兵勤訓精練成效與建軍備戰成果，期盼讓國人藉由實地參訪，距離了解國防事務，凝聚全民防衛共識，攜手守護家園安全。
今天的活動在上午9時25分由三軍人形氣偶、陸軍專科學校戰鼓隊及三軍樂儀隊揭開序幕，動態操演部分，依序安排AH-1W攻擊直升機空中分列式、UH-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機降、無人機動態操演及綜合格鬥演練。陸軍神龍小組也克服高空氣流影響精準著陸，展現熟稔跳傘戰技，獲得現場民眾熱烈掌聲。
靜態裝備陳展區匯聚多項國軍主力裝備，包含M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統（HIMARS）及陸射劍二防空飛彈車等新式裝備同場亮相，並陳展雷霆2000多管火箭車、海軍機動飛彈車、空軍愛國者發射架及天弓三型機動垂直發射架等裝備，呈現國軍聯合作戰能量。
此外，現場規畫「八輪甲車試乘」及「火砲底火試拉」等體驗項目，吸引民眾親身體驗裝備操作，深化全民國防教育。
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