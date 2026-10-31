中共22機艦船台海周邊活動 國軍嚴密掌握應處

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機13架次，其中6架次逾越中線進入北部、中部及西南空域，以及7艘共艦及2艘公務船，總計中共22機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時25分至昨天下午5時20分，在台灣海峽空域偵獲中共8架次主戰機、直升機及無人機，其中1架次共機逾越中線。

國軍於昨天上午8時45分至昨天晚間8時40分，在台灣西南空域偵獲中共3架次輔戰機；國軍另於昨天上午9時30分至昨天下午1時50分，在台灣防空識別區（ADIZ）內的台灣北部空域偵獲中共2架次主戰機及無人機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。