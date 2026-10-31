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國軍半月走3命 賴士葆批沈伯洋冷回陳情：暖男人設破功
國防部近半月內意外頻傳，分別是206旅王姓女中尉墜樓案、吳姓少校心肌梗塞猝死案、陸軍第十軍團步兵101旅劉姓上兵休假自傷案。國民黨立委賴士葆說，民進黨台北市長候選人沈伯洋早就接獲陳情信卻遲不處理，暖男關懷人設明顯破功，洋流愈洗，愈洗出雙面人設的虛假面具。
國軍近期頻傳事件，206旅王姓女中尉墜樓案、吳姓少校心肌梗塞猝死案、陸軍第十軍團步兵101旅劉姓上兵休假自傷案等，釀成三條人命。國防部長顧立雄前天在立法院備詢時與立委激烈交鋒，昨態度放軟，證實將206旅旅長江仕文及政戰主任張致瑜調職，也會做適切處分。
賴士葆劍指沈伯洋，媒體主持人總算講實話：「帥讓沈伯洋去帥，髒活累活我們來做。」黨政媒合體幫沈伯洋洗人設，過去粗鄙羞辱人身攻擊、動輒抹紅別人是中共同路人，現在對鏡頭就是傻笑還說不要人身攻擊。
賴士葆表示，近日國防部半個月3條人命，沈伯洋早就接獲陳情信卻遲不處理，暖男關懷人設明顯破功，洋流愈洗，愈洗出雙面人設的虛假面具。
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