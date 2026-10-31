不只軍用無人機用陸製晶片 內政部轄下含警大3機關共採購32架

亞拓科技涉嫌使用陸製晶片製造軍用無人機，內政部今表示，已主動清查所屬機關採購情形，初步盤點共3個機關、32架無人機涉及亞拓科技製造產品，其中移民署今年採購的30架尚未交貨，將依契約嚴格要求不得交付亞拓科技製造或其他涉及陸製產品；如有違反規定，不排除依約求償。

亞拓科技近日遭查涉嫌在陸軍無人機採購案中使用中國製晶片，軍方驗收時發現異常並報請檢調偵辦。台中地檢署搜索亞拓科技後，創辦人杜大森及妻子遭羈押禁見。

內政部表示，針對亞拓科技涉嫌使用「中製晶片」製造軍用無人機，已立即主動清查。初步盤點，2025年國家公園署及中央警察大學各採購1架亞拓科技製造的無人機，目前將進一步查證，並依政府採購相關規定辦理。

另移民署今年依政府採購法公開招標程序，向速源科技股份有限公司採購30架無人機，總金額275萬元，並已完成決標。內政部指出，速源科技原預計交付亞拓科技製造的無人機，但目前尚未交貨履約。

內政部表示，移民署後續將依契約規範嚴格要求，廠商不得交付亞拓科技製造或其他涉及陸製產品的無人機，避免相關產品進入政府機關。

內政部強調，目前政府無人機採購作業已要求符合「非紅供應鏈」規定，後續辦理採購，也將嚴格要求所屬機關及廠商依規定辦理；若查有違反政府採購法或契約規定，將嚴格處理，並依約進行求償。