女中尉墜樓爆軍中管理弊病 陳以信點名沈伯洋：敢不敢要賴總統負責？

針對陸軍206旅女中尉墜樓身亡事件，國民黨文傳會主委陳以信今日表示，根據國防部最新統計，2024年至今年10月，國軍已有36件不當管教案件調查成立、60件官兵自傷案件，今年自傷案件更達19件，超過去年全年17件。國軍管理問題接連發生，賴清德總統身為三軍統帥，難道不用負責？不用親自向國人說明嗎？

陳以信指出，2013年洪仲丘事件時，時任民進黨主席蘇貞昌曾批時任總統馬英九「不應該只看到一個小兵之死，也應該看到國防的大漏洞，國軍的大弊病」，更要求馬英九負起三軍統帥責任。當年民進黨中央還特別邀請顧立雄赴中常會報告「軍中人權與軍事審判之後續變革」。如今顧立雄自己當上國防部長，軍中卻再傳死亡悲劇，難道當年的軍中人權理念都忘光了？

陳以信批，當年洪仲丘事件，民進黨立委個個義憤填膺，痛批國軍管理失當，要求馬英九負責。如今自己執政，面對軍中不當管教與官兵死亡事件，為何不見同樣強烈的究責聲浪？他並點名民進黨台北市長候選人沈伯洋，平日高談民主、人權與國安，如今面對軍中人權問題，究竟敢不敢要求賴總統、顧立雄負責？沈伯洋應該公開說清楚。

陳以信質疑，「賴清德，你到底看見國防的大漏洞了沒有？看見國軍的大弊病了沒有？」當年馬英九親自鞠躬道歉，國防部長負起政治責任下台，今天賴總統難道連一句道歉都沒有？顧立雄難道只要懲處旅長、政戰主任，就能自己全身而退？

陳以信強調，賴總統應立即向家屬及國人道歉，顧立雄應為國軍管理疏失負起政治責任，徹查事件真相、全面改革軍中管理制度。他說，「民進黨在野時，軍中人權大過天；民進黨執政後，軍中人命不值錢？當年要求馬英九負責，今天賴清德就不能逃避。軍中人權不能雙標，國軍官兵生命更不能被政治選擇性對待。」

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