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206旅女中尉之死 旅長、政戰主任遭拔官

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰王小萌／台北報導
針對陸軍王姓中尉墜樓案，國防部長顧立雄（圖）先是在立法院與立委唇槍舌戰，隔天認了管理疏失，將旅長等人調職。聯合報系資料照
針對陸軍王姓中尉墜樓案，國防部長顧立雄（圖）先是在立法院與立委唇槍舌戰，隔天認了管理疏失，將旅長等人調職。聯合報系資料照

國軍近期意外頻傳，近半個月有陸軍第六軍團步兵二○六旅王姓女中尉墜樓案、吳姓少校心肌梗塞猝死案，以及陸軍第十軍團步兵一○一旅劉姓上兵休假自傷案等，釀成三條人命。國防部長顧立雄前天在立法院備詢時與立委激烈交鋒，昨態度放軟，證實將二○六旅旅長江仕文及政戰主任張致瑜調職，也會做適切處分。國民黨立委徐巧芯說，亡羊補牢是最基本的，從環節失靈到責任歸屬，國防部要給家屬交代。

霸凌疑雲 防長嗆藍委

國防部統計自傷案件，近年不斷增加，立法院外交國防委員會前天邀請相關部會，專案報告近三年來「涉及職場霸凌、不當管理、性平、自傷類型案件之處置，包含調查情況、後續懲處或安置方案」。

回顧這起藍委槓上防長的爭議案件，二○六旅王姓中尉上月卅日墜樓身亡，本月起陸續有媒體掌握音檔或家屬說法，將全案直指該中尉可能遭到霸凌，陸軍六軍團中旬表示，配合司法調查。

接到陳情的國民黨立委徐巧芯前天在立院質詢此案，顧立雄表示，王姓中尉一開始擔任排長反映無法適應，調整工作後有展開關懷輔導與就診，仍有不適應狀況，心輔機制也介入等。

徐巧芯質疑顧立雄的說法是「胡說八道」，引發顧立雄激動高聲反嗆，「你怎麼可以說我胡說八道？我哪一點胡說八道？」要求徐不應人身攻擊。徐巧芯反擊說，當事人已經無法到這裡講了，半個月三條人命，有沒有良心？洪仲丘事件時，顧立雄當時站在什麼立場和角度？兩人爆發激烈口角。陸軍參謀長陳建義則坦承，二○六旅的內部管理，確實有許多需要改進之處。

家屬失望 不滿軍方卸責

王姓中尉胞兄前晚發出聲明，表示對顧立雄的答詢應對非常失望，「把所有的原因推到妹妹的身上」，作為家屬「不能接受也無法容忍」。

顧立雄昨態度也放軟表示，對這樣年輕生命的喪失都感到非常不捨，而且事發前心輔有介入，但發生這樣的憾事，國防部感到非常痛心；軍方調查後，確認管理存在疏失，心輔工作也有精進空間；二○六旅旅長跟政戰主任都要調職，會懲處相關人員。

徐巧芯透過臉書回應，緊急處理、亡羊補牢，是基本該做的，但家屬等的，還有真相與責任。

軍中人權 在野批綠雙標

國民黨文傳會主委陳以信表示，基層軍官出事就調職，難道國防部長不用負責？二○一三年洪仲丘事件，民進黨立委高喊軍中人權，要求徹查究責，國防部長也下台，當年喊軍中人權的綠委，怎不敢用同樣標準要求顧立雄負責？國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，這只是最基本的「亡羊補牢」，絕不能當作掩蓋真相的停損點，若通報機制持續失靈、輔導環節毫無作用，國防部就依然是當年的「國防布」，全台父母如何安心將子女交給國軍？

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，顧立雄前一天不思檢討，隔天才急著切割，這算是負責嗎？希望放下傲慢，徹查並公開檢討結果。

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顧立雄 徐巧芯 國防部長 陸軍

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