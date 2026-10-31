女中尉之死…社群炸鍋 轟顧立雄「屠龍者成惡龍」

陸軍二○六旅日前發生王姓女中尉疑生前被霸凌，一名自稱海軍士官長在社群平台Threads發文點名民進黨立委、台北市長候選人沈伯洋，同時還是外交及國防委員會的立委能關心此事，也有人指國防部長顧立雄曾是洪仲丘案律師，批民進黨「屠龍者終成惡龍」。

一名海軍士官長發文點名沈伯洋，自己兩度去他的肥皂箱，其中一次想把問題放進箱子，但最後放棄，因為應該是市民問題比較重要，而自己想討論國軍弟兄的事。

該士官長提到，九月卅日剛畢業一年多的女中尉從旅部大樓墜樓，她跟家裡說過想離開軍旅，家裡希望她撐下去，單位也安排她看身心科、讓她服藥；她生前反映想回連隊，長官原答應一周後調整職位，然後就出事了。女中尉跟家裡講的那些話，是誰聽到的？那些藥是誰在保管？那天晚上，她到底遇到了什麼？

該名士官長說，立法院外交及國防委員會開專案報告談這件事，立委徐巧芯質詢顧立雄，家屬也發聲明，不能接受國防部把原因全推到妹妹身上。這件事吵成這樣，在場的每位立委都該想同個問題，「如果下一次再發生一次，我們要怎麼讓那個孩子不必靠一通電話、一張藥單，去跟自己的命談判？」

士官長認為，不久前寫信到沈伯洋的立院信箱，「你太忙了，短時間不會看見」，也因常看到沈在Threads上回應，所以賭個運氣讓他看見這篇貼文。「我只想請你當一次不溫和的委員，讓那位女中尉的名字後面，有一個被好好問過的制度」，盼沈選後還記得委員會裡還有一群沒被新聞寫到的弟兄。

也有人在Threads發文，顧立雄是當年洪案的律師，主張推動廢除軍審制度；現在他是國防部長，面對在野黨質詢態度竟然如此囂張。當年洪仲丘案曝光，民眾發起了「萬人凱道送仲丘」，這也是他有生以來參加的第二場社會運動，「沒想到民進黨執政之後，現狀不但沒有改善，還更惡化了」。

他認為，民進黨真的很會操作意識形態，他也是入伍看到國軍的樣子，才知道他們說的抗中保台都是假的。退伍多年後，一樣的事照樣繼續發生，做假資料的繼續做假、霸凌人的繼續搞霸凌，軍人的待遇條例三讀公告後，行政院不編預算、甚至去年賴皮總統還宣布要恢復軍審制度。