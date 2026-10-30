聽新聞
0:00 / 0:00
退輔會慶祝榮民節 傳承「衛國無悔」榮民精神
國軍退除役官兵輔導委員會今天舉行成立72週年暨第48屆榮民節慶祝大會，退輔會主委嚴德發表示，榮民從保家衛國到參與基建，為台灣繁榮奠定基石，榮民吳雲龍於退輔會微電影揮毫「衛國無悔」，道出榮民對國家永恆的忠誠與榮耀。
退輔會發布新聞稿指出，慶祝大會活動邀請榮民楷模、優良企業代表、國內退伍軍人團體、海外26個榮光會代表及榮民代表等貴賓齊聚一堂，共同表彰榮民對國家的偉大貢獻，並展現退輔會推動「健康台灣」與數位轉型照護的卓越成果。
嚴德發表示，榮民前輩從保家衛國到參與基建，為台灣繁榮奠定基石，為記錄這段歷史，輔導會出版「聖戰千秋」一書及微電影「戰爭無情．和平無價：榮民精神的永恆火炬」，微電影中百歲榮民吳雲龍揮毫寫下「衛國無悔」，道出榮民對國家永恆的忠誠與榮耀。
嚴德發指出，榮民醫療體系績效卓著，台北榮總躍升為全球百大最佳醫院，北中高三家榮總皆入選「2027全球最佳智慧醫院」，為提升榮民就醫權益，退輔會修正「國軍退除役官兵就醫辦法」，繼去年9月1日全額補助有職榮民至榮民醫療機構就醫的健保部分負擔後，自今年10月1日起，補助範圍擴大至國軍各醫院，全面落實榮民健康照顧。
退輔會說明，未來將持續推動「退除役官兵軍民專長轉銜作業」，預計明年1月1日平台正式啟動，並完善就學、就業、就醫、就養及服務照顧各項制度，持續與時俱進，給予榮民最堅實的後盾與尊嚴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。