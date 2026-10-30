陸軍女中尉疑遭霸凌亡 許宇甄批心輔失靈、籲國防部徹查交代

針對陸軍206旅王姓女中尉疑遭霸凌墜樓，國防部長顧立雄承認有管理疏失，並將旅長和政戰主任調職懲處，國民黨團書記長許宇甄表示，這只是最基本的「亡羊補牢」，絕對不能當作掩蓋真相的停損點，家屬在等，全民在看，軍心在動搖。

許宇甄表示，洪仲丘案已過去13年，若通報機制持續失靈、輔導環節毫無作用，國防部就依然是當年的「國防布」，試問全台父母如何安心將子女交給國軍？

許宇甄認為，最讓家屬無法接受的，是部隊竟有意無意地將問題歸咎於逝者。軍方以「已有心輔介入」為由，甚至強調死者「未服藥、未回診」，將責任推給已經無法為自己辯駁的死者，這不叫檢討，這叫推諉卸責。

許宇甄指出，國防部宣稱平均1位心輔人員負責約400名官兵，但依近（2024）年官方數據，全軍實際具備專業心輔或社工證照且「專任」的，僅約67至155人。業務量爆增，心輔能量卻跟不上就是現實。

許宇甄說，基層輔導長平時業務繁重，遇到官兵面臨嚴重心理創傷或職場霸凌時，根本難以發揮深層諮商功能。國防部連年無視「心輔大破洞」，這不單是人力匱乏的問題，更是草菅人命的制度缺失，近年主動離退官兵人數爆增，也就不意外了。

許宇甄表示，此外霸凌通報機制的失靈更讓人痛心。王中尉生前遭到同僚言語霸凌，部隊裡竟無任何人往上通報，最後是家屬強忍悲痛，自行翻找紀錄、蒐集證據送交檢調，才讓情節曝光。如果部隊的申訴和保護機制真有發揮作用，為何還需要家屬自己當偵探？連自己的官兵都接不住，這樣的國軍如何安內攘外？

國民黨團強調，官兵遇到困難，部隊就應該接住他們；制度出了漏洞，國防部就必須負責。針對國軍心輔與通報機制的嚴重破洞，國防部必須立刻向全台軍眷提出具體的解決方案。國民黨團將持續緊盯此案，絕不容許軍方含糊帶過，必定要求國防部給家屬一個最完整的交代。

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