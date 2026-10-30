快訊

店家直播向顧客介紹米格魯有多好養 牠全程失控網笑：這是勸退影片吧

河口湖命案凶嫌辯「誤殺」 高大成指3點狠打臉：從頭到尾說謊

毒駕撞死老翁宣判 死者女兒蹲地痛哭：一條命只值7年8月？

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭南方澳漁船氮氣外洩3人中毒 求救聲四起還以為是惡作劇

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣南方澳一艘漁船今天上午疑似氨氣外洩，有外籍漁工昏倒在船艙內，消防人員趕往救出3人送醫。圖／民眾提供
宜蘭縣南方澳一艘漁船今天上午疑似氨氣外洩，有外籍漁工昏倒在船艙內，消防人員趕往救出3人送醫。圖／民眾提供

宜蘭南方澳漁船「金慶富66號」今天上午疑似冷媒管破裂造成氨氣外洩，造成外籍漁工吸入有毒氣體昏迷船艙內，3人送醫搶救後2人意識清醒，1人昏迷仍在治療。船長還原事發經過，當時一名移工先倒地，另兩人情急想救人也雙雙被有毒氣體嗆暈，他聽到呼救聲還以為是惡作劇，發現是真的趕緊求救。

船長表示，今天上午卸完漁獲交代印尼籍漁工清洗船艙，可能是碰撞導致冷媒管線破裂，有毒氣體溢出。當時3名印尼籍漁工，其中1人先倒地，其他移工見狀急忙出手要拉人，也吸進過多毒氣雙雙倒地。

船長說，他聽到有人大聲呼救到船艙查看，看到3人倒在船艙還以為惡作劇，一度出聲喝止，後來發現真的出事「嚇到皮皮剉！」還好送醫治療後2人病況穩定，期盼另一名命危漁工能趕快醒過來。

宜蘭縣消防局上午10點41分獲報南方澳第三漁港有漁工昏倒在船艙內，急需救援，立刻派出第四大隊及蘇澳、南方澳、馬賽、冬山等分隊馳援，消防人員戴起面罩冒險深入瀰漫氨氣的狹小船艙內，陸續救出3人，其中兩人意識模糊，另一人意識清醒，均送羅東聖母醫院搶救。

經過治療，昏迷的2人中有1人已經恢復意識，還有1人昏迷中，昏迷指數4，仍在加護病房治療。

宜蘭縣府獲報後介入關切，已派員到醫院探視漁工情況並提供協助。至於全案發生原因、漁工作業時是否依規定落實通風並配戴防護裝備等，正由相關權責單位會同警消調查。

宜蘭縣南方澳一艘漁船今天上午疑似氨氣外洩，有外籍漁工昏倒在船艙內，消防人員趕往救出3人送醫。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣南方澳一艘漁船今天上午疑似氨氣外洩，有外籍漁工昏倒在船艙內，消防人員趕往救出3人送醫。記者王燕華／翻攝

南方澳 氮氣 宜蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／宜蘭南方澳漁港意外 疑氨氣外洩漁工昏迷船艙內3人送醫

穿Nike新鞋惹禍！國一生遭同學重拳毆打到骨折失明 一度命危

台中東區嚴重車禍騎士命危！消防局證實：東英分隊長赴會途中遇劫

影／台2線金山段今早火燒車 另有3車追撞1人送醫

相關新聞

女中尉案讓「脆」怒了！軍人點名沈伯洋、還有人批顧立雄「終成惡龍」

陸軍206旅上月30日發生王姓女中尉墜樓事件，事後爆出生前疑似在部隊遭言語霸凌，社群Threads湧入大量發文。一名自稱海軍士官長點名立法院外交及國防委員會的民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋，也提及「下面的人已經講了，上面的人還在選」；另有人指顧立雄，曾是洪仲丘案律師，現在是國防部長，「屠龍者終成惡龍。」

宜蘭南方澳漁船氮氣外洩3人中毒 求救聲四起還以為是惡作劇

宜蘭南方澳漁船「金慶富66號」今天上午疑似冷媒管破裂造成氨氣外洩，造成外籍漁工吸入有毒氣體昏迷船艙內，3人送醫搶救後2人意識清醒，1人昏迷仍在治療。船長還原事發經過，當時一名移工先倒地，另兩人情急想救人也雙雙被有毒氣體嗆暈，他聽到呼救聲還以為是惡作劇，發現是真的趕緊求救。

陸軍女中尉墜樓亡 陳以信轟顧立雄傲慢卸責、雙標不負責

國民黨文傳會主委陳以信今表示，陸軍206旅發生女中尉墜樓身亡事件，國防部長顧立雄昨日面對立委徐巧芯質詢，並未承認有疏失，今日才承認部隊管理疏失，並將旅長及政戰主任調職。國軍官兵不幸喪命，國防部長不知反省，面對國會監督竟還如此囂張，根本就是「上樑不正下樑歪」，基層軍官出事就調職，難道國防部長不用負責？

昨挨批對206旅女中尉墜樓胡說八道 顧立雄今證實：旅長、政戰主任調職

陸軍206旅9月30日發生王姓女中尉墜樓輕生事件，事後流出錄音檔傳出疑似生前在部隊遭言語霸凌。國民黨徐巧芯昨天公布家屬提供音檔，指出206旅內部有偷竊、簽賭等情事，更為王姓女中尉墜樓輕生事件與國防部長顧立雄互槓。顧立雄今天在立法院受訪證實，將206旅旅長和政戰主任調職，也會做適切處分。

蔣經國日記／海軍天兵密謀劫軍艦叛逃 竟因一部電影

1960年代的海軍澧江軍艦（PC-111）有四位台籍士兵，看了好萊塢電影「叛艦喋血記」後，竟密謀劫艦、殺長官叛逃大陸，幻想可以領取大陸發放的黃金獎勵後，再赴日本，最後遭同袍舉報破局。這起1963年舊案軍法審判過程，曾有地方民代介入關說死刑改判無期徒刑，引爆判刑爭議。 澧江艦副長與班長管教嚴格，士兵受電影影響萌生殺意，預備在東引海域奪取軍艦叛逃大陸。當時類似事件多為外省籍官兵思鄉逃回大陸，一部電影促成台籍士兵密謀劫持軍艦叛逃大陸，非常少見。

阿帕契停飛 2機型輪值戰備

美國陸軍因傳動系統疑似瑕疵問題，下令停飛四百多架AH-64E阿帕契攻擊直升機。國防部長顧立雄昨天證實，我方的阿帕契攻擊直升機目前也已經全數停飛，並調配以AH-1W和OH-58D輪值戰備；他希望盡快檢查，確認恢復適航性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。