宜蘭南方澳漁船氮氣外洩3人中毒 求救聲四起還以為是惡作劇

宜蘭南方澳漁船「金慶富66號」今天上午疑似冷媒管破裂造成氨氣外洩，造成外籍漁工吸入有毒氣體昏迷船艙內，3人送醫搶救後2人意識清醒，1人昏迷仍在治療。船長還原事發經過，當時一名移工先倒地，另兩人情急想救人也雙雙被有毒氣體嗆暈，他聽到呼救聲還以為是惡作劇，發現是真的趕緊求救。

船長表示，今天上午卸完漁獲交代印尼籍漁工清洗船艙，可能是碰撞導致冷媒管線破裂，有毒氣體溢出。當時3名印尼籍漁工，其中1人先倒地，其他移工見狀急忙出手要拉人，也吸進過多毒氣雙雙倒地。

船長說，他聽到有人大聲呼救到船艙查看，看到3人倒在船艙還以為惡作劇，一度出聲喝止，後來發現真的出事「嚇到皮皮剉！」還好送醫治療後2人病況穩定，期盼另一名命危漁工能趕快醒過來。

宜蘭縣消防局上午10點41分獲報南方澳第三漁港有漁工昏倒在船艙內，急需救援，立刻派出第四大隊及蘇澳、南方澳、馬賽、冬山等分隊馳援，消防人員戴起面罩冒險深入瀰漫氨氣的狹小船艙內，陸續救出3人，其中兩人意識模糊，另一人意識清醒，均送羅東聖母醫院搶救。

經過治療，昏迷的2人中有1人已經恢復意識，還有1人昏迷中，昏迷指數4，仍在加護病房治療。

宜蘭縣府獲報後介入關切，已派員到醫院探視漁工情況並提供協助。至於全案發生原因、漁工作業時是否依規定落實通風並配戴防護裝備等，正由相關權責單位會同警消調查。