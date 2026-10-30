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女中尉案讓「脆」怒了！軍人點名沈伯洋、還有人批顧立雄「終成惡龍」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長候選人沈伯洋。聯合報系資料照

陸軍206旅上月30日發生王姓女中尉墜樓事件，事後爆出生前疑似在部隊遭言語霸凌，社群Threads湧入大量發文。一名自稱海軍士官長點名立法院外交及國防委員會的民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋，也提及「下面的人已經講了，上面的人還在選」；另有人指顧立雄，曾是洪仲丘案律師，現在是國防部長，「屠龍者終成惡龍。」

Threads帳號hi海軍（hi.navy）上午一篇發文，一名海軍士官長點名沈伯洋，自己兩度去他的肥皂箱，其中一次想把問題放進箱子，但最後放棄，因為應該是市民問題比較重要，而自己想討論國軍弟兄的事。

該命士官長提到，9月30日剛畢業一年多的女中尉從旅部大樓墜樓，她跟家裡說過想離開軍旅，家裡希望她撐下去，單位也安排她看身心科、讓她服藥；她生前反映想回連隊，長官原答應一周後調整職位，然後就出事了。

士官長想問，女中尉跟家裡講的那些話，是誰聽到的？那些藥是誰在保管？值星那天晚上，她到底遇到了什麼？9月30日她躺在那裡，自己這些穿制服的隔天還要5點出操。

該名士官長說，10月29日委員會開專案報告談這件事，委員徐巧芯質詢國防部長顧立雄，家屬也發聲明，不能接受國防部把原因全推到妹妹身上。這件事吵成這樣，自己以為在場的每位委員都該想同個問題，「如果下一次再發生一次，我們要怎麼讓那個孩子不必靠一通電話、一張藥單，去跟自己的命談判？」

士官長認為，沈伯洋現在是市長候選人，同時還是外交及國防委員會委員，也提及3月外交部爆職場霸凌時，沈質詢裡並沒有問。軍人弟兄在營區裡被欺負、被逼到走投無路，跟外交官在辦公室被排擠，聽起來是兩件事，其實是同一件事，「下面的人已經講了，上面的人還在選。」

士官長說，不久前寫信到沈伯洋的立院信箱，「你太忙了，短時間不會看見」，也因常看到沈在脆上回應，所以賭個運氣讓他看見這篇貼文。「我只想請你當一次不溫和的委員，讓那位女中尉的名字後面，有一個被好好問過的制度」，也盼沈選後還記得委員會裡還有一群沒被新聞寫到的弟兄。

凹凸不平胖市民蘇酥（fatmanvoice）也在Threads發文，2013年8月陸軍542旅下士洪仲丘被霸凌虐死，2026年10月陸軍206旅中尉王女被霸凌後輕生。顧立雄是當年洪案的律師，主張推動廢除軍審制度；現在他是國防部長，面對在野黨質詢態度竟然如此囂張。

當年洪仲丘案曝光，民眾發起了「萬人凱道送仲丘」，這也是我有生以來參加的第二場社會運動。數十萬人民著白衣聚集凱道，我們在台下呼喊著掀開國防布、要真相。沒想到民進黨執政之後，現狀不但沒有改善，還更惡化了。

蘇酥認為，民進黨真的很會操作意識形態，他也是入伍看到國軍的樣子，才知道他們說的抗中保台都是假的。退伍多年後，一樣的事照樣繼續發生，做假資料的繼續做假、霸凌人的繼續搞霸凌、沒有用的訓練項目繼續訓練、永遠缺料殺肉的裝備、永遠沒有到貨的戰鬥機採購、軍人的待遇條例三讀公告後，行政院不編預算、甚至去年賴皮總統還宣布要恢復軍審制度...，屠龍者，終成惡龍。

國防部長顧立雄。聯合報系資料照
國防部長顧立雄。聯合報系資料照

沈伯洋 顧立雄 軍人

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