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陸軍女中尉墜樓亡 陳以信轟顧立雄傲慢卸責、雙標不負責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

國民黨文傳會主委陳以信今表示，陸軍206旅發生女中尉墜樓身亡事件，國防部長顧立雄昨日面對立委徐巧芯質詢，並未承認有疏失，今日才承認部隊管理疏失，並將旅長及政戰主任調職。國軍官兵不幸喪命，國防部長不知反省，面對國會監督竟還如此囂張，根本就是「上樑不正下樑歪」，基層軍官出事就調職，難道國防部長不用負責？

陳以信指出，根據國防部最新統計，2024年至2026年間，國軍已有36件不當管教申訴成立、60件官兵自傷案件。今年自傷案件更已達19件，超過去年全年17件。從金六結連長羞辱役男、台北憲兵隊集體申訴不當管教，到206旅女中尉墜樓身亡，軍中人權爭議接二連三。顧立雄上任兩年多，究竟改革了什麼？還有什麼資格對監督他的立委大小聲？

陳以信表示，2013年洪仲丘事件，時任民進黨主席蘇貞昌批馬英九三軍統帥失能，民進黨立委高喊軍中人權，要求徹查究責，當年兩任國防部長先後下台。最諷刺的是，顧立雄當年還受邀到民進黨中常會專門報告軍中人權改革。13年前高喊軍中人權的顧立雄，今天自己當上國防部長，竟然變得如此傲慢。

陳以信質疑，當年監督國民黨叫捍衛人權，今天監督民進黨就要被部長反嗆？當年喊軍中人權的民進黨立委，今天怎麼都不敢用同樣標準要求顧立雄負責？

陳以信強調，軍中人權不是民進黨的政治口號，官兵生命更不是執政者推卸責任的代價。顧立雄不能只會懲處基層、自己置身事外，更應向家屬誠懇說明，徹查真相並負起政治責任。「當年洪仲丘案要部長下台，今天女中尉喪命卻只要基層負責。民進黨在野時高喊人權，執政後只顧護航，這不是雙重標準，什麼才是雙重標準？」

墜樓 陳以信 顧立雄

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