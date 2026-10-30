昨挨批對206旅女中尉墜樓胡說八道 顧立雄今證實：旅長、政戰主任調職

陸軍206旅9月30日發生王姓女中尉墜樓輕生事件，事後流出錄音檔傳出疑似生前在部隊遭言語霸凌。國民黨徐巧芯昨天公布家屬提供音檔，指出206旅內部有偷竊、簽賭等情事，更為王姓女中尉墜樓輕生事件與國防部長顧立雄互槓。顧立雄今天在立法院受訪證實，將206旅旅長和政戰主任調職，也會做適切處分。

徐巧芯昨天質疑，部隊心輔制度失靈，對顧立雄備詢時雲淡風輕談此案表達不滿；顧立雄則大聲回應，「 你怎麼可以說我胡說八道，我哪一點胡說八道」。徐巧芯批評，「你國防部長囂張是不是？半個月3條人命，你有沒有良心啊？」

顧立雄今天表示，對這樣年輕生命的喪失都感到非常不捨，而且事發前心輔有介入，但發生這樣的憾事，國防部也感到非常痛心。軍方在進行調查之後，也確認在一些相關管理的疏失，還有心輔的部分都有一些精進的空間，也將206旅的旅長跟政戰主任都要進行調職，也對一些人員加以懲處，事後還是會檢討精進一些心輔的作為，以免憾事發生。

顧立雄說，昨天在立院委員會詢答的過程當中，有發生一些插曲，讓他沒有機會能夠說完，當然是有一點遺憾。