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阿帕契停飛 2機型輪值戰備

聯合報／ 記者李人岳曾健祐／連線報導

美國陸軍因傳動系統疑似瑕疵問題，下令停飛四百多架AH-64E阿帕契攻擊直升機國防部長顧立雄昨天證實，我方的阿帕契攻擊直升機目前也已經全數停飛，並調配以AH-1W和OH-58D輪值戰備；他希望盡快檢查，確認恢復適航性。

美國陸軍在十月二日下令停飛數百架AH-64E阿帕契攻擊直升機，據傳主因是這批直升機的齒輪箱，可能因零件設計與材料問題，導致嚴重飛安事故。顧立雄證實，我方確實接獲美方的技術通報，相關的阿帕契攻擊直升機隊現在確實屬於停飛狀態。

據傳我方基於戰備壓力，正在研議將部分飛行時數較低的AH-64E，在完成全面檢查改正之前便先行復飛。顧立雄說，我方當然希望盡快檢查，確認恢復適航性。

根據美軍飛安資料顯示，AH-64E從去年十月以來，已經發生至少四起嚴重飛安事故，其中包含一件「災難性的傳動系統故障」。美軍官員透露，美國陸軍曾發布飛安通告，要求系統進行檢查所有AH-64E的傳動，並根據檢查結果，下令該型機停飛。

有媒體在五月間報導，美軍調查發現，AH-64E「改良型傳動系統」主變速箱「可能發生內部故障，導致附件變速箱失效，進而引發尾旋翼動力喪失、電力與液壓系統故障。」不過，當時並未公布具體原因。據指出，美軍目前擁有七百多架各型阿帕契直升機，這波無限期停飛的AH-64E達四百架，除了少數駐防中東前線的機隊外，絕大多數現役和國民兵部隊都受影響，可能停飛數月。

非紅供應鏈又破功

此外，國軍與台灣軍工產業推動「非紅供應鏈」一再破功，接連傳出國軍無人機採購案發現使用陸製零件。台中地檢署近日搜索被稱為「遙控直升機之王」的亞拓科技創辦人杜大森，他涉嫌將使用陸製晶片的無人機出貨給軍方，檢方依違反國安法將杜大森與其妻聲押獲准。

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憂陸具攻台能力 美部署印太

星條旗報報導，美國太平洋陸軍司令克拉克廿七日表示，美軍已依據中國大陸可能在二○二七年具備武力攻台能力，甚至有意發動侵略的假設，提前在印太地區展開軍事部署；「戴維森窗口期」威脅依然存在，美國太平洋陸軍必須在二○二七年前做好準備，以因應可能爆發的台海戰爭。大陸國防部發言人張曉剛昨說，台灣是中國一部分，何時、何種方式解決台灣問題，完全是中國人自己的事，外部勢力無權干涉。

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