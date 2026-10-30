憂陸具攻台能力 美部署印太

星條旗報報導，美國太平洋陸軍司令克拉克廿七日表示，美軍已依據中國大陸可能在二○二七年具備武力攻台能力，甚至有意發動侵略的假設，提前在印太地區展開軍事部署；「戴維森窗口期」威脅依然存在，美國太平洋陸軍必須在二○二七年前做好準備，以因應可能爆發的台海戰爭。大陸國防部發言人張曉剛昨說，台灣是中國一部分，何時、何種方式解決台灣問題，完全是中國人自己的事，外部勢力無權干涉。

「戴維森窗口期」源自時任美國印太司令部司令戴維森二○二一年在參議院委員會做證時提出的警告，他認為中國可能在二○二七年前具備武力奪取台灣的能力。此後，二○二一年至二○二七年的六年期間便被稱為「戴維森窗口期」，並成為美國制定太平洋地區國防預算及軍事戰略的重要依據，目標是嚇阻中國侵略台灣。

被問及「戴維森窗口期」是否仍具有參考價值？克拉克在夏威夷檀香山舉行的「TechNet印太會議」表示，「對美國太平洋陸軍而言，答案是肯定的」，這六年的窗口期相當於為美軍畫定明確的時間界線，要求部隊必須在期限之前做好準備。

克拉克表示，美國太平洋陸軍已推動「陸軍前沿戰備」的戰略部署方案，採取輪調方式，在國際換日線以西、最接近中國的島鏈地區，預先部署軍事裝備、物資及人員，強化美軍在印太地區的作戰準備。目前最迫切的課題，是如何在精密高階軍事系統與價格較低、能夠大量生產的替代裝備之間取得平衡，尤其是在自主系統方面。

美國中央情報局前局長伯恩斯二○二三年曾表示，情報顯示，中國大陸國家主席習近平已指示解放軍做好準備，確保在二○二七年前具備成功入侵台灣的能力。

不過，美國國家情報總監辦公室今年春季發布的年度威脅評估報告，認為台灣面臨的軍事威脅並非迫在眉睫，「中國領導階層目前並未計畫在二○二七年入侵台灣，也沒有為實現統一設定固定時間表」。

國防部長顧立雄昨天表示，中國始終沒有放棄武力併吞台灣，克拉克講的是以實力來捍衛和平。我方會全盤掌握共軍全般動態，做好戰備整備，進行妥適應處，建構自我防衛的能力跟決心。至於美、日、英官員呼籲民眾要囤儲戰備物資，顧立雄說，我方本來就希望發揮作戰韌性，軍方持續建構相關的整備工作。

賴清德總統昨主持將官晉任授階典禮時強調，面對威權主義擴張與灰色地帶威脅，國軍要善用科技守護民主、用實力捍衛和平，打造更具實力、更韌性的現代化國軍。