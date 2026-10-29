快訊

遭大陸封殺後…蔡康永認了損失嚴重 首吐心聲「但我不在乎身敗名裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

軍人家屬搭交通工具減費優待 朝野無共識保留送協商

中央社／ 台北29日電
立法院外交及國防委員會今天初審完成軍人及其家屬優待條例部分條文修正草案，有關國民黨立委邱若華等人提案，要求軍人家屬可比照軍人，乘坐交通運輸工具，得予以減費優待。示意圖／Ingimage
立法院外交及國防委員會今天初審完成軍人及其家屬優待條例部分條文修正草案，有關國民黨立委邱若華等人提案，要求軍人家屬可比照軍人，乘坐交通運輸工具，得予以減費優待。示意圖／Ingimage

立法院外交及國防委員會今天初審完成軍人及其家屬優待條例部分條文修正草案，有關國民黨立委邱若華等人提案，要求軍人家屬可比照軍人，乘坐交通運輸工具，得予以減費優待，因民進黨立委反對，條文保留送協商，其餘多數條文均在修正後通過。

立法院外交及國防委員會今天下午審查「軍人及其家屬優待條例」部分條文修正草案。

現行條文第19條規定，現役軍人乘坐公營之火車、輪船、飛機、公共汽車等交通運輸工具時，得予以減費優待，其辦法由交通部定之。

邱若華等人提案，主張除軍人家屬比照軍人，享有上述減費優待外，並增加「乘坐國營之公車時，應予以減費優待」條文。國民黨立委牛煦庭則要求，現役軍人乘坐公營之火車、輪船、飛機、公共汽車等交通運輸工具時，得予以減費優待，改為「應」予以減費優待。

由於涉及經費補助，交通部與國防部各執一詞，互不讓步。

列席的交通部公共運輸及監理司副司長廖謹志表示，現行的強制優待票，也就是敬老及身障經費已超過新台幣100億元，交通部已無力負擔，國防部次長陳文星則說，要國防部編列預算，沒有法源依據。

民進黨立委王義川說，依法應該由交通部去協調相關部會，要求交通部回去跟行政院、國防部協調。民進黨立委林楚茵建議，先把可能新增的預算精算出來，再來討論。

經過討論後，朝野立委無法達成共識，條文保留送協商。

至於第23條有關水電費補助，審查會最後依照林楚茵的建議，將現行的現役軍人家屬，改為現役軍人及其家屬，使得因任務或其他因素獨自居住者，得以申請補助。

初審條文規定，志願役現役軍人或其家屬自用住宅生活必需之水電費用，得申請減費優待。但以公營者為限；其減費優待之適用範圍、應備文件、優待度數、方式及其他應遵行事項之辦法，由經濟部會同國防部定之。

此外，後備軍人停止享有優待之相關規定，審查會今天也加以明確規範。

初審條文規定，後備軍人因喪失身分或有下列情形之一者，停止本條例第四章規定之優待：一、犯國家安全法第13條第1項所列之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定。二、犯貪污治罪條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定。三、犯前二款以外之罪，判處徒刑在執行中。四、宣告褫奪公權期間。五、通緝中。有前項第一款及第二款情形者，永遠停止其優待。

軍人 朝野 邱若華 國防部 交通部 國民黨 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

軍人加薪 卓揆：立院有共識 政院馬上談

再婚想領贍養費沒門？ 法務部：「乾淨分手」請求權應消滅

張芳麗賄選判刑確定 爭參選提假處分遭駁回

65歲以上免健保費背後代價！立院搶發老人紅包 為何反釀弱勢醫療大洞？

相關新聞

軍人家屬搭交通工具減費優待 朝野無共識保留送協商

立法院外交及國防委員會今天初審完成軍人及其家屬優待條例部分條文修正草案，有關國民黨立委邱若華等人提案，要求軍人家屬可比照...

賴總統：面對威權主義擴張與灰色地帶威脅 期許打造現代化國軍

賴清德總統今天主持「中華民國115年11月將官晉任授階典禮」，期許將官持續深化本職學能，以專業立身、以責任自許、以團隊為念，為提升國軍戰力做出更多貢獻；並強調，面對威權主義擴張與灰色地帶威脅，國軍要持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，善用科技守護民主、用實力捍衛和平，同時帶領部隊務必「以人為本」，打造更具實力、更有韌性的現代化國軍。

賴總統：以不對稱戰力思維 讓無人系統成國軍千里眼

總統賴清德今天表示，面對威權主義擴張與灰色地帶侵擾，國軍要持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」；要善用科技守護民主...

追問206旅女軍官跳樓案 徐巧芯嗆顧立雄「胡說八道」爆激烈口角

陸軍206旅在9月底發生王姓女中尉墜樓輕生事件，國防部長顧立雄今天在立院面對立委徐巧芯詢問此案，遭徐質疑他的說法是「胡說八道」，引發顧立雄激動高聲反嗆徐不應人身攻擊，兩人爆發激烈口角。陸軍參謀長陳建義則坦承，206旅的內部管理，確實有許多需要改進之處。

廣大興28號陰影未散！金門艦轉交菲國　馬文君憂未來反過來對付台灣

海巡署退役的「金門艦」轉交菲律賓後，成為菲律賓海岸防衛隊的「薩蘭加尼艦」，船艦用途及後續監督機制引發疑慮。立委馬文君，質疑簽約對象是菲律賓非政府組織（NGO），實際使用者卻是菲國海岸防衛隊，擔心會不會「養老鼠咬布袋」，送出去的船反過來對付自己人。

美軍示警2027具攻台能力 顧立雄：中國從未放棄武力併吞

美軍示警大陸恐於2027年具攻台能力，加上共軍遼寧號赴西太平洋演訓，國防部長顧立雄上午在立法院表示，中國從未放棄武力併吞台灣，國軍全面掌握動態，將全力建構自我防衛能力與決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。