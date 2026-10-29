賴總統：面對威權主義擴張與灰色地帶威脅 期許打造現代化國軍

賴清德總統今天主持「中華民國115年11月將官晉任授階典禮」，期許將官持續深化本職學能，以專業立身、以責任自許、以團隊為念，為提升國軍戰力做出更多貢獻；並強調，面對威權主義擴張與灰色地帶威脅，國軍要持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，善用科技守護民主、用實力捍衛和平，同時帶領部隊務必「以人為本」，打造更具實力、更有韌性的現代化國軍。

賴總統指出，恭喜吳志偉將軍晉任中將，蔣維祥、李明欽、余宗學、柳喜萬晉任少將；4位將軍分別在後勤支援整備、核生化防護、採購履約管理、以及兩棲作戰等專業上，具有完整的歷練及優異的表現；此次晉任分別調任陸軍五支部指揮官、陸軍司令部化學兵處處長、國防採購室副主任以及海軍陸戰九九旅旅長。

賴總統表示，面對威權主義擴張與灰色地帶侵擾，國軍要持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，更需要各級幹部把建軍的目標，化為部隊每天具體的行動；部隊的訓練必須從整體防衛任務出發，讓不同軍種、不同專業的官兵，在演訓中練習協同、培養默契；對於發現的缺失，幹部要追蹤改善，並在後續訓練中確實得到成效，讓每一次演訓都有實際的收穫。

賴總統表示，要善用科技守護民主、用實力捍衛和平，以不對稱作戰的思維，讓無人系統與新興科技，成為國軍的千里眼與創新尖兵；在引進新科技與新裝備的同時，也要落實後勤補給、裝備妥善、指管通聯維持及資安防護，並充分考量基層的人力負擔；再先進的裝備與科技，最終都需要靠人來發揮戰力。我要藉此期勉在場的高階幹部，帶領部隊務必「以人為本」，重視基層官兵的訓練需求、生活照顧、以及職涯發展，建立公平、專業、以身作則的領導文化，打造更具實力、更有韌性的現代化國軍。