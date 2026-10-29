賴總統：以不對稱戰力思維 讓無人系統成國軍千里眼

總統賴清德今天表示，面對威權主義擴張與灰色地帶侵擾，國軍要持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」；要善用科技守護民主、用實力捍衛和平，以不對稱戰力的思維，讓無人系統與新興科技，成為國軍的千里眼與創新尖兵。

賴總統今天主持「中華民國115年11月份將官晉任授階典禮」，恭賀吳志偉晉任中將，蔣維祥、李明欽、余宗學及柳喜萬等4人晉任少將，並感謝眷屬長期支持國軍，讓將領能全心投入國防工作。

賴總統表示，吳志偉曾歷任國防部戰情中心主任、空軍第二聯隊聯隊長及空作部參謀長等職務，累積第一線部隊管理、作戰情報掌握及空軍作戰指揮等專業經驗，期許吳志偉在新職務上持續強化指揮管制、情勢研判及跨單位協調能力，確保空防安全。

賴總統指出，蔣維祥、李明欽、余宗學及柳喜萬等4名少將，分別在後勤支援整備、核生化防護、採購履約管理及兩棲作戰等領域具有完整歷練，此次分別調任陸軍五支部指揮官、陸軍司令部化學兵處處長、國防採購室副主任及海軍陸戰九九旅旅長。

他表示，不論前線指揮防護，或戰力後盾的後勤維保與國防採購，每項專業都是整體戰力不可或缺的一環。

賴總統表示，面對威權主義擴張與灰色地帶侵擾，國軍要持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，更需要各級幹部將建軍目標化為部隊每天的具體行動。

賴總統指出，職務越高，越要能從全局思考，了解其他單位需求，主動協調、相互支援。部隊訓練必須從整體防衛任務出發，讓不同軍種、不同專業的官兵，在演訓中練習協同、培養默契；對於發現的缺失，幹部也要追蹤改善，並在後續訓練中確實展現成效，讓每次演訓都有實際收穫。

賴總統強調，國軍要善用科技守護民主、用實力捍衛和平，以不對稱戰力思維，讓無人系統與新興科技成為國軍的千里眼與創新尖兵。

他說，在引進新科技與新裝備的同時，也要落實後勤補給、裝備妥善、指管通聯維持及資安防護，並充分考量基層人力負擔。

總統認為，再先進的裝備與科技，最終都需要靠人來發揮戰力；他期勉高階幹部帶領部隊務必「以人為本」，重視基層官兵的訓練需求、生活照顧及職涯發展，建立公平、專業、以身作則的領導文化，打造更具實力、更有韌性的現代化國軍。

他說，政府將持續給予國軍更全面的支持，期許將領以扎實表現回應國人信任，帶領官兵共同守護國家。