快訊

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

中選會出包！候選人爆個資外洩 游盈隆鞠躬致歉：32個IP曾進入

AI發展太快恐失控？秦永沛揭台積電四大隱憂 最怕工程師喪失判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

國防部資安園區遭爆「聘用非法移工」 國土署：強化工地門禁與抽查頻率

中央社／ 台北29日電

針對媒體報導國防部資安園區聘用非法移工，工程代辦機關內政部國土管理署今天說明，去年10月經勞動檢查單位查處及裁罰，國土署也依契約裁罰統包商，並立即要求廠商強化門禁管理與進場人員身分查驗機制，國土署並提高抽查頻率。

國土署下午發布新聞稿指出，除依契約裁罰統包商，並立即要求廠商強化門禁管理與進場人員身分查驗機制，要求施工人員名冊即時更新，非核可人員一律禁止入場。

國土署說明，這項工程協力的外籍移工來自泰國、印尼及越南3國，在去年事件發生後，國土署透過不定期抽查移工簽到情況及現場督導，強化整體工程管理及降低源頭違規風險。

國土署表示，移民署及警察10月27日進行現場查察，工地全面配合辦理，並無發現任何不法情事。

國土署最後表示，公共建設的推動必須符合工程依法施工、合法聘僱勞工及勞動權益保障等基本要求，對於違法違約情事秉持「零容忍」原則，後續將持續查核與督導，杜絕類似案件再次發生。

國土署 移工 國防部 移民署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雇主抗議移工失聯、懷孕陷照顧空窗 勞動部回應了

租補溢領最高逾6萬元！國土署曝追繳名冊20天後生效

影／雇主團體勞動部抗議 反對現行移工政策

ESG最前線／工安管理 三道防線

相關新聞

追問206旅女軍官跳樓案 徐巧芯嗆顧立雄「胡說八道」爆激烈口角

陸軍206旅在9月底發生王姓女中尉墜樓輕生事件，國防部長顧立雄今天在立院面對立委徐巧芯詢問此案，遭徐質疑他的說法是「胡說八道」，引發顧立雄激動高聲反嗆徐不應人身攻擊，兩人爆發激烈口角。陸軍參謀長陳建義則坦承，206旅的內部管理，確實有許多需要改進之處。

廣大興28號陰影未散！金門艦轉交菲國　馬文君憂未來反過來對付台灣

海巡署退役的「金門艦」轉交菲律賓後，成為菲律賓海岸防衛隊的「薩蘭加尼艦」，船艦用途及後續監督機制引發疑慮。立委馬文君，質疑簽約對象是菲律賓非政府組織（NGO），實際使用者卻是菲國海岸防衛隊，擔心會不會「養老鼠咬布袋」，送出去的船反過來對付自己人。

美軍示警2027具攻台能力 顧立雄：中國從未放棄武力併吞

美軍示警大陸恐於2027年具攻台能力，加上共軍遼寧號赴西太平洋演訓，國防部長顧立雄上午在立法院表示，中國從未放棄武力併吞台灣，國軍全面掌握動態，將全力建構自我防衛能力與決心。

美英日籲儲3天物資引台灣民眾恐慌 牛煦庭：政府應說明以安民心

美、英、日等均呼籲民眾儲備3天份緊急物資，也引發台灣民眾擔憂。國民黨立委牛煦庭說，政府不妨做合適的宣導跟呼籲，若有事則應盡早跟大家說，若無事則也要發布聲明以安民心。

美將領籲為2027共軍攻台準備 顧立雄：國軍秉持以實力捍衛和平

美國太平洋陸軍司令克拉克表示，美軍仍維持中國大陸可能在2027年具備武力攻台的能力評估，呼籲美軍必須要在2027年前做好準備。國防部長顧立雄回應，國軍秉持以實力捍衛和平，會全盤掌握共軍全般動態，做好戰備整備，建構自我防衛的能力跟決心。

證實美通報阿帕契全數停飛 顧立雄：調配AH-1W超級眼鏡蛇輪值戰備

美國陸軍因傳動系統疑似瑕疵問題，下令停飛400多架AH-64E阿帕契攻擊直升機。國防部長顧立雄證實，我方的阿帕契攻擊直升機目前也已經全數停飛，並且調配以AH-1W和OH-58D輪值戰備。希望盡快檢查，確認恢復適航性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。