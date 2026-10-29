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國防部資安園區遭爆「聘用非法移工」 國土署：強化工地門禁與抽查頻率
針對媒體報導國防部資安園區聘用非法移工，工程代辦機關內政部國土管理署今天說明，去年10月經勞動檢查單位查處及裁罰，國土署也依契約裁罰統包商，並立即要求廠商強化門禁管理與進場人員身分查驗機制，國土署並提高抽查頻率。
國土署下午發布新聞稿指出，除依契約裁罰統包商，並立即要求廠商強化門禁管理與進場人員身分查驗機制，要求施工人員名冊即時更新，非核可人員一律禁止入場。
國土署說明，這項工程協力的外籍移工來自泰國、印尼及越南3國，在去年事件發生後，國土署透過不定期抽查移工簽到情況及現場督導，強化整體工程管理及降低源頭違規風險。
國土署表示，移民署及警察10月27日進行現場查察，工地全面配合辦理，並無發現任何不法情事。
國土署最後表示，公共建設的推動必須符合工程依法施工、合法聘僱勞工及勞動權益保障等基本要求，對於違法違約情事秉持「零容忍」原則，後續將持續查核與督導，杜絕類似案件再次發生。
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