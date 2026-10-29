追問206旅女軍官跳樓案 徐巧芯嗆顧立雄「胡說八道」爆激烈口角

陸軍206旅在9月底發生王姓女中尉墜樓輕生事件，國防部長顧立雄今天在立院面對立委徐巧芯詢問此案，遭徐質疑他的說法是「胡說八道」，引發顧立雄激動高聲反嗆徐不應人身攻擊，兩人爆發激烈口角。陸軍參謀長陳建義則坦承，206旅的內部管理，確實有許多需要改進之處。

針對前案，六軍團政戰主任一度對外表示不涉及軍中霸凌，不過事後有錄音檔暴露女中尉生前疑似遭言語霸凌。立法院外交及國防委員會今日邀請國防部、外交部、僑委會等部會，針對近3年來職場霸凌、性騷擾案件統計與處理，進行專案報告。

國民黨立委徐巧芯質詢時詢問顧立雄206旅這起自傷案的處理經過，顧表示，王姓中尉一開始擔任排長反映無法適應職務，調整工作後有展開關懷輔導與就診，仍有不適應狀況，心輔機制也介入等。

不過徐巧芯質疑顧立雄的說法抨擊他「胡說八道」，引來顧立雄暴怒反嗆「你怎麼可以說我胡說八道？我哪一點胡說八道？....」批評徐巧芯不應該人身攻擊。

徐巧芯也反擊強調「當事人已經無法到這裡講了，我代替他說一句胡說八道怎麼了？半個月3條人命，你們有沒有良心？」徐巧芯更說「洪仲事件時所有人上街頭，怎麼樣去爭取的？你（顧立雄）當時站在甚麼立場和角度？」

徐巧芯進一步質疑軍方管制當事人的身心科藥物，顧立雄解釋，軍方對於管制藥品有相關規定，幹部會代為保管，也有一直詢問當事人是否需要用藥。

陸軍司令部參謀長陳建義進一步說明，醫囑有強調藥物是必要時服用，因有副作用因此由當事人自己來判斷是否需要用藥。保管及託管藥物的輔導長都有提醒當事人若有需要，隨時可拿藥，不過當事人有說暫時沒有用藥需求。

徐巧芯追問全案是否涉及霸凌？陳建義回應，軍方已完成軍法紀調查，調查結果和資料都已函送地檢署處理。

徐巧芯進一步質疑，206旅今年5月發生義務役營內不當借貸和偷竊案、9月底王姓中尉自傷、10月16日又發生吳姓少校心肌梗塞的事件，206旅出了什麼問題？

陳建義坦承，針對206旅的內部管理，經過司令部和軍團了解，認為確實有諸多需要改進之處，例如一些事件調查時間節點管控不夠積極等。

他強調，任何事情不是單一事件，除了管理外，還有部隊任務、他不願意提的人員素質問題等，但諸多的因素都不應該是部隊發生這些事情的藉口和理由。