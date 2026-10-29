廣大興28號陰影未散！金門艦轉交菲國　馬文君憂未來反過來對付台灣

海巡署退役的「金門艦」轉交菲律賓後，成為菲律賓海岸防衛隊的「薩蘭加尼艦」，船艦用途及後續監督機制引發疑慮。立委馬文君，質疑簽約對象是菲律賓非政府組織（NGO），實際使用者卻是菲國海岸防衛隊，擔心會不會「養老鼠咬布袋」，送出去的船反過來對付自己人。

馬文君指出，台灣與菲律賓在經濟海域、漁權及南海主權等議題上仍有爭議，2013年「廣大興28號」事件更曾發生菲律賓執法人員對台灣漁船開槍、造成傷亡的事件。她認為，政府推動外交合作、維護區域海事安全之餘，也必須審慎評估船艦轉交後可能衍生的風險，避免影響台灣漁民權益。

外交部長林佳龍表示，金門艦限於菲律賓南部相關海域使用，執行人道援助、災害應變及海洋環境保護，不得用於漁船執法，也不能作為軍事用途。政府並稱，雙方有相關協議，若違反使用限制，可撤銷合約並要求返還船艦。

不過，馬文君質疑，經質詢確認，簽約對象是菲律賓NGO，實際取得並使用船艦的卻是菲律賓海岸防衛隊，兩者並非同一主體。若菲國官方違反約定，簽約的民間組織是否有能力要求菲國政府返還船艦？台灣又該向誰追究責任？

馬文君並追問，菲律賓海岸防衛隊是否正式簽署文件，承諾遵守船艦用途限制並承擔相關責任。外交部亞太司長林昭宏答覆時提及「默契」、「認知」及「官方認可」，但馬文君認為，仍未明確說明菲國官方是否有正式書面承諾，以及違約後如何執行返還機制。

馬文君要求外交部提出書面資料，交代菲律賓官方承諾、船艦交付後的監督方式、違約應變措施及追回船艦的具體機制。她強調，維護中華民國主權、尊嚴與漁民權益，不能只靠默契或口頭保證，政府應在風險發生前提出明確保障，不能等到漁民受害後才補救。