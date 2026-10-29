中國海軍跨第一島鏈 學者：航艦誘敵、水面艦為主力

對於大批中國海軍艦艇在第一島鏈東側，及遼寧號航艦編隊於菲律賓海演訓，戰略學者林穎佑今天表示，中國海軍的動態類似二戰時的雷伊泰灣海戰，當時日軍透過航空母艦誘敵，但實際以大型水面艦艇作為主力進攻，因此，不能輕忽中國055型飛彈驅逐艦等大型新銳水面艦艇。

國安會秘書長吳釗燮昨天表示，中國解放軍正派遣遼寧號航空母艦打擊群在內的多艘艦艇，在第一島鏈以東的海域進行演習，正密切關注其中動向。

針對中國海軍在第一島鏈以東的海域進行演訓，且北部、東部、南部戰區海軍皆各自組成遠海編隊，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，目前解放軍已經把北部、東部、南部戰區的海軍整合，對於解放軍來說，不應該分為戰區，而是視為第一島鏈戰區，因為海軍艦艇的調動會有連動關係，且代表解放軍以整體第一島鏈做為行動的規劃。

林穎佑表示，這次遼寧號航空母艦穿越宮古海峽，經過台灣東側的西太平洋，再進入南海，現在航行至菲律賓海，中國針對的目標、對象還是在南海與菲律賓一帶，目的是以類似「砲艦外交」方式，威懾菲律賓。

林穎佑也提醒，當大家的注意力都聚焦於中國航空母艦的動態時，反而不能輕忽中國055型飛彈驅逐艦等大型新銳水面艦艇，化整為零出第一島鏈進行集結，因為這才是中國海軍的戰力所在，這個作戰場景也像是第二次世界大戰的雷伊泰灣海戰（Battle ofLeyte Gulf），美軍的焦點被日方誘敵的航空母艦（小澤艦隊）吸引，反而忽略日軍的主力戰艦伺機尋求與美軍決戰。

根據公開資訊，美國海軍羅斯福號航空母艦將在美日「利劍27」演習結束後，開赴中東，林穎佑認為，美軍將航艦在中東集結，不代表美軍在東亞的戰力真空，因為美軍的戰略也在進行調整，美國無法像中國一樣「下水餃」拚海軍艦艇數量，改為使用「1.5島鏈」的概念，在石垣島、巴丹島等第一島鏈東側的小島部署反艦飛彈，同樣可以封鎖中國海軍出第一島鏈。

針對中國海軍進入第一島鏈東側，國防院副研究員舒孝煌受訪表示，政治意義有3點，第1是回應美日在日本西南諸島的利劍27（Keen Sword 27）軍演，第2是回應日本防衛大臣小泉進次郎與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）28日在菲律賓宿霧會談，雙方同意合作建立連結日本西南諸島、台灣及菲律賓的「第一島鏈」防衛體系。

舒孝煌說，第3，中國海軍的動態，亦是回應美國陸軍日前發布「陸軍如何作戰」（How the ArmyFights）指南，包含台海在內的印太區域發生衝突，首日將動員區域內所有部隊投入作戰，以搶占戰場主導權，並明確定義中國是「步步進逼的威脅」（pacingthreat）。

至於軍事層面，舒孝煌認為，中國遼寧號航艦每年都會有出海部署，這次中國出動的海上兵力規模相當大，除透過例行演練，建立第一島鏈外的作戰能力，中國正逐漸建構航艦打擊群的海軍作戰能力，仿效美國建立海軍以航艦打擊群為核心的戰力，雖然中國福建號航空母艦尚未形成戰力，但透過遼寧號的演訓，透過戰術戰法的作戰訓練，為福建號建立相應的準備。