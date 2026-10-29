聽新聞
0:00 / 0:00
巴基斯坦一度對台關閉領空 行政院：遺憾空域政治化
彭博報導，巴基斯坦一度以「一中政策」為由拒絕台灣航空公司進出領空，之後又恢復。行政院發言人李慧芝今天表示，高度遺憾巴基斯坦扈從中國、無視國際規範，衝擊飛安、將空域政治化行徑，交通部會與業者保持聯繫並提供協助。
身兼巴基斯坦航空部長的國防部長阿瑟夫（KhawajaAsif）昨天告訴彭博（Bloomberg News），航空領域遵循「一個中國」政策，僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。但數小時後，彭博再引述文件報導，巴基斯坦民航局已核准中華航空及長榮航空自10月28日至明年3月27日使用巴基斯坦領空。
李慧芝上午在行政院會後記者會，回覆媒體提問表示，國安及外交團隊都有掌握相關情資，會採取適當作為。巴基斯坦扈從中國，無視國際規範與現實，進行衝擊飛安、貶抑台灣主權將空域政治化的行徑，行政院表達「高度遺憾」。
李慧芝強調，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的客觀事實，也是台海現況。
李慧芝指出，尊重台灣民航業者基於飛航安全、飛行時間及成本等考量，進行最佳效益路線之規畫。交通部跟民航業者保持密切聯繫，並給予必要協助。
針對巴方提出10月28日至明年3月27日的領空使用期間，交通部說明，國際稱作冬季班表期間。所有航路是每季要提出申請，到明年3月再申請夏季班表，這是國際上的常態做法，
交通部補充，關於飛行路徑跟動態，民航局會跟業者保持聯繫，也尊重業者基於飛航安全、航路可用性、天氣、飛航時間以及成本考量，進行航路調整。
對此，外交部28日嚴厲譴責巴方扈從中國漠視國際現實、嚴重貶抑台灣主權的扭曲論述，並將空域政治化及武器化，並重申兩岸互不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。