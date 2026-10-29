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巴基斯坦一度對台關閉領空 行政院：遺憾空域政治化

中央社／ 台北29日電

彭博報導，巴基斯坦一度以「一中政策」為由拒絕台灣航空公司進出領空，之後又恢復。行政院發言人李慧芝今天表示，高度遺憾巴基斯坦扈從中國、無視國際規範，衝擊飛安、將空域政治化行徑，交通部會與業者保持聯繫並提供協助。

身兼巴基斯坦航空部長的國防部長阿瑟夫（KhawajaAsif）昨天告訴彭博（Bloomberg News），航空領域遵循「一個中國」政策，僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。但數小時後，彭博再引述文件報導，巴基斯坦民航局已核准中華航空及長榮航空自10月28日至明年3月27日使用巴基斯坦領空。

李慧芝上午在行政院會後記者會，回覆媒體提問表示，國安及外交團隊都有掌握相關情資，會採取適當作為。巴基斯坦扈從中國，無視國際規範與現實，進行衝擊飛安、貶抑台灣主權將空域政治化的行徑，行政院表達「高度遺憾」。

李慧芝強調，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的客觀事實，也是台海現況。

李慧芝指出，尊重台灣民航業者基於飛航安全、飛行時間及成本等考量，進行最佳效益路線之規畫。交通部跟民航業者保持密切聯繫，並給予必要協助。

針對巴方提出10月28日至明年3月27日的領空使用期間，交通部說明，國際稱作冬季班表期間。所有航路是每季要提出申請，到明年3月再申請夏季班表，這是國際上的常態做法，

交通部補充，關於飛行路徑跟動態，民航局會跟業者保持聯繫，也尊重業者基於飛航安全、航路可用性、天氣、飛航時間以及成本考量，進行航路調整。

對此，外交部28日嚴厲譴責巴方扈從中國漠視國際現實、嚴重貶抑台灣主權的扭曲論述，並將空域政治化及武器化，並重申兩岸互不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀。

巴基斯坦 行政院 對台

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