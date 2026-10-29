薛瑞福：川習會面維持美中關係穩定　對台軍售符合美利益

繼北京、華府峰會後，美國總統川普和中國國家主席習近平預計今年底將再會晤2次。前五角大廈官員薛瑞福今天表示，美中關係透過領袖互動，維持一定程度的穩定；針對尚待批准的140億美元對台軍售，他認為，提供這項軍售符合美利益。

美國智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福（RandallG. Schriver）、前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）等人今天下午出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的座談，分析當前美中關係。

曾於川普1.0時期擔任美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長的薛瑞福會後接受中央社記者訪問表示，美中關係透過領袖互動，維持了一定程度的穩定。不過，在台灣議題上，雙方仍有許多分歧與觀點差異。

薛瑞福指出，川普（Donald Trump）曾將對台軍售稱為「談判籌碼」，但他認為，美國對台灣負有法律上的義務，預計川普政府在某個時間點，將會推進對台安全援助的方案。

薛瑞福也說，同時，中國會利用每一個機會提出台灣議題，他希望川普和其他美國官員能在美國與台灣的關係、台灣的重要性，以及華府在中國改變其政策，也就是減少對台脅迫及挑釁等方面的利益，繼續堅守立場。

川普和中國國家主席習近平繼5月北京、9月華府峰會後，預計11月在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會、12月在美國佛羅里達州邁阿密的20國集團（G20）峰會將再度會晤。

記者問及尚待川普政府批准的140億美元對台軍售可能在何時推進，薛瑞福表示，猜測川普可能至少會將這批軍售案保留到年底和習近平見完兩次面之後，「但我不認為我們知道（確切答案）」。他認為，提供這項安全援助才符合美國的利益。

他指出，川普政府談到台灣需要增加國防支出，「如果我們不提供武器給他們，他們很難增加預算」，希望能找到方式推進這項對台軍售案。

此外，薛瑞福在座談中表示，美中領袖頻繁互動，確實是管控雙邊關係的一種方式，「這似乎是設定底線，防止人們認為雙邊關係正陷入每況愈下」。不過，他更傾向將此形容為一種「暫停狀態」，預計可能維持6個月左右。

他說：「如果我們在試圖降低對中國稀土、關鍵礦產供應鏈依賴的多元化佈局上取得成功，我們就不需要繼續維持休戰或暫停狀態。」

薛瑞福也說，檢視川普與習近平今年稍早2次峰會實際取得的成果，「會發現內容相當單薄」，這主要因為美中在許多議題上抱持競爭性的觀點。