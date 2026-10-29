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美英日籲儲3天物資引台灣民眾恐慌 牛煦庭：政府應說明以安民心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委牛煦庭。記者屈彥辰／攝影

美、英、日等均呼籲民眾儲備3天份緊急物資，也引發台灣民眾擔憂。國民黨立委牛煦庭說，政府不妨做合適的宣導跟呼籲，若有事則應盡早跟大家說，若無事則也要發布聲明以安民心。

美國聯邦調查局前副局長邦吉諾於26日呼籲美國民眾，盡快在家中儲備至少3天份的食物、飲水及其他緊急物資，強調「今天就去準備，為了你的家人」。這番警告正值美國國防部公布「堡壘」末日計畫，目標確保即使民間基礎設施癱瘓，軍事基地仍能持續作戰至少90天，因應可能爆發的大規模戰爭。

英國政府日前呼籲民眾儲備3天份物資。日本則計畫於11月2日向全國民眾發布緊急呼籲，要求家庭至少備妥3天、最好1周份的生活必需品。

針對美英日均共同呼籲民眾儲備緊急物資，引發台灣民眾擔憂，牛煦庭說，他看到的是日本是因11月2日是重大的防災政策宣導，因此做這樣的呼籲跟號召。

牛煦庭說，網路上的傳言到底是否真有其事，有待查證。如果網路上的流言已造成一定的動搖，政府不妨做合適的宣導跟呼籲，若有事的話，當然應該盡早跟大家說。如果沒有事的話，也要發布一些聲明以安民心。

牛煦庭表示，大家都要提升防災意識，這件事朝野都不會反對。如果這樣子的網路流言造成大家的焦慮跟恐慌，建議內政部，負責防災業務的機關可適時說明跟表達，以安民心。

據彭博資訊報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，對台灣航空公司關閉領空，外交部表示對於巴國將空域政治化和武器化的言論，予以最嚴厲的駁斥與譴責。牛煦庭說，不樂見任何打壓中華民國主權的事情發生，人民最擔心的是，空域限縮之後，對於我方的航班、旅遊便捷度會不會造成影響，交通部應該適時提出說明跟配套措施。

牛煦庭 恐慌 美國國防部

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