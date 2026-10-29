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顧立雄：中國未放棄併吞台灣 國軍持續建構威懾力量

中央社／ 台北29日電

美國太平洋陸軍司令克拉克認為，「戴維森窗口」所構成的威脅依然成立。

國防部長顧立雄今天對此表示，中國始終沒有放棄武力併吞台灣，克拉克想說的就是台灣要以實力來維持和平，國軍也會全盤掌握共軍動態，做好整備、建構自我威懾力量。

2021年，時任美軍印太司令部司令戴維森（PhilipDavidson）上將曾表示，中國正朝著在2027年前具備武力奪取台灣的軍事能力邁進。2027年前這6年間，中國被認為將取得武力奪台的能力，這段期間被各界普遍稱為「戴維森窗口」。

對於美國太平洋陸軍司令克拉克28日表示，「戴維森窗口」所構成的威脅依然成立。顧立雄上午列席立法院外交及國防委員會，會前受訪指出，中國始終沒有放棄武力併吞台灣，克拉克想說的就是台灣要以實力來維持和平，國軍也會全盤掌握共軍動態，做好整備、建構自我威懾力量。

針對中共遼寧號航空母艦編隊於第一島鏈演訓，顧立雄表示，國軍除了透過聯合情監偵手段外，也與盟友交換情資，充分掌握遼寧號及其他各艦隊，甚至是公務船、海警船相關動態；不樂見共艦有任何要展現威懾的企圖，進而影響印太區域和平穩定。

媒體關切，美日為因應局勢囤儲戰備物資，國軍是否比照。顧立雄回應，台灣本來就要發揮自身作戰韌性，相關的備戰工作持續建構跟進行中。

顧立雄 國軍 戴維森

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