美將領籲為2027共軍攻台準備 顧立雄：國軍秉持以實力捍衛和平

美國太平洋陸軍司令克拉克表示，美軍仍維持中國大陸可能在2027年具備武力攻台的能力評估，呼籲美軍必須要在2027年前做好準備。國防部長顧立雄回應，國軍秉持以實力捍衛和平，會全盤掌握共軍全般動態，做好戰備整備，建構自我防衛的能力跟決心。

美軍「星條旗報」報導，美國太平洋陸軍司令克拉克表示，美軍仍維持中國大陸可能在2027年具備武力攻台的能力評估，呼籲美軍必須要在2027年前做好準備。

顧立雄表示，中國始終沒有放棄武力併吞台灣，所以克拉克上將講的是，要以實力來捍衛和平。國軍也是秉持以實力捍衛和平。我方會全盤掌握共軍動態，做好戰備整備，進行妥適應處，建構我們自我防衛的能力跟決心。

另一方面，共軍遼寧號航空母艦編隊，被發現往太平洋方向航行，引發各方對其動向和意圖的關注。顧立雄指出，我方充分地掌握遼寧號以及其他各艦隊，甚至公船還有海警船等相關動態，我們不但透過聯合情監偵手段，也跟友盟交換情資，所以我們都有事先掌握。

顧立雄強調，共軍軍艦在這些區域活動，我方不樂見有任何展現威懾的企圖，影響印太區域和平穩定的動作。

同時，美、日、英官員分別呼籲民眾要囤儲戰備物資，顧立雄說，我方本來就希望發揮作戰韌性，相關的整備工作，軍方都在持續建構跟進行中。至於是否也呼籲民眾應該儲存戰備物資？顧立雄強調，只針對國防部的部分來回應。