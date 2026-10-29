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證實美通報阿帕契全數停飛 顧立雄：調配AH-1W超級眼鏡蛇輪值戰備

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國陸軍下令停飛400多架AH-64E阿帕契攻擊直升機。國防部長顧立雄證實，我方的阿帕契攻擊直升機目前也已經全數停飛，希望盡快檢查，確認恢復適航性。聯合報系資料照
美國陸軍下令停飛400多架AH-64E阿帕契攻擊直升機。國防部長顧立雄證實，我方的阿帕契攻擊直升機目前也已經全數停飛，希望盡快檢查，確認恢復適航性。聯合報系資料照

美國陸軍因傳動系統疑似瑕疵問題，下令停飛400多架AH-64E阿帕契攻擊直升機。國防部長顧立雄證實，我方的阿帕契攻擊直升機目前也已經全數停飛，並且調配以AH-1W和OH-58D輪值戰備。希望盡快檢查，確認恢復適航性。

美國陸軍在10月2日下令停飛數百架AH-64E阿帕契攻擊直升機，據傳主因是這批直升機的齒輪箱，可能因零件設計與材料問題，導致嚴重飛安事故。

顧立雄證實，我方確實接獲美方的技術通報，相關的阿帕契攻擊直升機隊現在確實屬於停飛狀態，目前已調配以AH-1W和OH-58D來輪值戰備。

對於傳出我方基於戰備壓力，正在研議優先將部分飛行時數較低的AH-64E放行復飛。顧立雄強調，我方當然希望盡快檢查，確認恢復適航性。

根據美軍飛安資料顯示，AH-64E從去年10月以來，已經發生至少4起嚴重飛安事故，其中包含1件「災難性的傳動系統故障」。據美軍官員透露，美國陸軍曾發布一份飛安通告，要求對所有AH-64E的傳動系統進行檢查，並根據這些檢查的結果，下令該型機停飛。

有媒體在5月間報導，美軍一項調查發現，AH-64E的「改良型傳動系統」主變速箱「可能發生內部故障，導致附件變速箱失效，進而引發尾旋翼動力喪失、電力與液壓系統故障。」不過當時並未公布具體的原因。

據指出，美軍目前擁有700多架各型阿帕契直升機，這波無限期停飛的AH-64E達400架，除了少數駐防中東前線的機隊外，絕大多數現役和國民兵部隊都受影響，停飛時間可能長達好幾個月。我方現役的29架阿帕契在收到美方技術通報後，也已經全數停飛，等待美方進行檢查與修正。

阿帕契 眼鏡蛇 顧立雄

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