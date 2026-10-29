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齒輪箱恐存在重大風險 …美軍停飛阿帕契 國軍機隊也受影響

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國陸軍在10月初下令停飛數百架AH-64E阿帕契攻擊直升機，據傳主因是這批直升機的齒輪箱，可能因零件設計與材料問題，導致嚴重飛安事故。據了解，國軍的AH-64E也已經全面停飛。歐新社資料照
美國陸軍在10月初下令停飛數百架AH-64E阿帕契攻擊直升機，據傳主因是這批直升機的齒輪箱，可能因零件設計與材料問題，導致嚴重飛安事故。據了解，國軍的AH-64E也已經全面停飛。歐新社資料照

美國陸軍在10月2日下令停飛數百架AH-64E阿帕契攻擊直升機，據傳主因是這批直升機的齒輪箱，可能因零件設計與材料問題，導致嚴重飛安事故。據了解，國軍的AH-64E也已經全面停飛，不過傳出軍方基於戰備需求，可能研議復飛部分飛行時數較低的阿帕契直升機。

今年8月，美軍胡德堡基地1架AH-64攻擊直升機在例行試飛時失事，機上2名飛行員殉職，美軍為此下令阿帕契機隊停飛，不過在短暫時間後復飛。美國陸軍本月初在公告中表示，是根據先前飛行過程的飛安紀錄、檢查結果、維修報告以及持續進行中的工作分析，決定對改良型傳動系統(Improved Drive System)展開適航性評估。

雖然有美軍官員透露，8月失事的阿帕契屬於早期型，失事原因也並非傳動系統問題，不過也有飛安資料顯示，AH-64E從去年10月以來，已經發生至少4起嚴重飛安事故，其中包含1件「災難性的傳動系統故障」。據美軍官員透露，美國陸軍曾發布一份飛安通告，要求對所有AH-64E的傳動系統進行檢查，並根據這些檢查的結果，下令該型機停飛。

有媒體在5月間報導，美軍一項調查發現，AH-64E的「改良型傳動系統」主變速箱「可能發生內部故障，導致附件變速箱失效，進而引發尾旋翼動力喪失、電力與液壓系統故障。」不過當時並未公布具體的原因。

據指出，美軍目前擁有700多架各型阿帕契直升機，這波無限期停飛的AH-64E達400架，除了少數駐防中東前線的機隊外，絕大多數現役和國民兵部隊都受影響，停飛時間可能長達好幾個月。

受到美軍通令停飛阿帕契機隊的影響，據了解，國軍現有29架AH-64E也已經全數暫時停飛，等待美方進行檢查與修正，復飛時間可能未定，影響阿帕契直升機的戰備任務，也將缺席10月31日的成功嶺營區開放活動。不過據傳軍方基於戰備需求，可能研議優先將部分飛行時數較低的AH-64E放行復飛。

阿帕契 國軍 風險

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