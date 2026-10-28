遼寧艦第一島鏈以東演訓 吳釗燮：台日菲同面臨威脅

國安會秘書長吳釗燮今天表示，中國解放軍正派遣遼寧號航空母艦打擊群在內的多艘艦艇，在第一島鏈以東的海域進行演習，正密切關注其中動向，台灣、日本與菲律賓同時面臨的威脅，顯而易見。

吳釗燮今天在社群平台X發文，並同時發布圖片，標註解放軍海軍艦艇以及中國海警、海事局等公務船舶（CGA／MSA／RSB）在東亞海域的活動概況，從日本九州以西到菲律賓海的第一島鏈以東，皆有中國海軍船艦和公務船舶活動，東海、台海與南海亦有解放軍艦艇和中國公務船舶出沒。

其中，遼寧號航空母艦編隊在菲律賓海，而台灣西北、西南與東部海域皆有中國海軍艦艇，中國公務船舶亦在台灣東部海域出沒。

吳釗燮指出，解放軍正派遣遼寧號航空母艦打擊群在內的多艘艦艇，在第一島鏈以東的海域進行演習，「我們正密切關注其中動向」，台灣、日本與菲律賓同時面臨的威脅，顯而易見。