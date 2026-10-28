國防部：近三年性平案233件、性侵6件 今年自傷案19起已超去年總和

公務部門職場霸凌、性騷擾案件屢屢引發社會矚目，國防部最新統計發現，近3年來共計發生36件不當管教案件、233件性平案件、性侵害案件6件、自傷60件。值得注意的是，今年至今自傷案件已發生19件，超過去年一整年的17起自傷案。

立法院外交國防委員會明日邀請國防部、外交部、僑委會等部會，針對近3年來職場霸凌、性騷擾案件統計與處理，進行專案報告。國防部統計，從113年至今，共計發生36件不當管教案件、性平案件233件、性侵害案件6件、自傷60件。

國防部進一步統計，113年、114年及115年，不當管教案件分別調查成立13件、12件與11件，當事人分別處以最重撤職到禁足的處分。

性平案件部分，學校方面於113年、114年與今年，分別成立16件、18件、7件，行為人分別處以解聘、開除學籍、記過等處分。部隊機關性騷擾案件，113年發現81件、114年82件、今年至今達29件，行為人最重處大過2次至申誡不等處分。性侵害案件最多為114年發生3件、今年則有1件。

官兵自傷案件部分，113年共發生24件、114年發生17件，今年至今已發生19件，超過去年一整年的統計數。

國防部表示，根據衛福部「自殺防治手冊」指出，自殺成因複雜多元，並非單一因素足以解釋，而是生理、心理、社會及文化等複合式因素交錯所致，極端行為的背後，多和各種生活遭遇與累積的不如意息息相關。

國防部指出，預防各類不當管教、性平等案件，主要做為包括周延保障官兵權益、強化幹部管理職能、走戶基層活化各項教育、持續推動性別平等、落實校園平權觀念、強化性騷擾防治，建構營內外多層次安全網，並且增設專業心輔人力，深化法紀教育並貫徹嚴查速辦原則。

根據國防部統計，因應官兵多元輔導需求，已分階段延攬民間心理師或社工師等專業證照人員投入部隊，第一階段於去年及今年已進用40人；第二階段規劃在明後年增聘17人，提升基層專業輔導能量。