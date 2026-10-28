退輔會：3年成立34霸凌、性平案件 榮民醫院案例最多占8成

公務部門職場霸凌、性騷擾案件屢屢引發社會矚目，退輔會表示，近3年來共受理成立34件霸凌、性平案件，其中榮民醫院體系比例最高，共27件、占8成比例。退輔會分析，原因可能是場域人員眾多，除了強化組織文化，也將尋求社工、政風等部門協助。

立法院外交國防委員會明日邀請國防部、外交部、僑委會、退輔會等部會，針對近3年來職場霸凌、性騷擾案件統計與處理，進行專案報告。

退輔會表示，從113年至今，盤點所屬機構受理職場霸凌申訴48件、成立6件；不當管理1件；性平申訴受理46件、成立28件，兩類型成立案件共34件，其中醫療體系占27件，約80%。主要態樣為言語霸凌、肢體碰觸及管理風格等問題。

退輔會進一步統計，近3年的職場霸凌案件受理48件申訴，其中不成立33件、成立6件、撤案4件，有5件仍在調查中。案件態樣多半是言語霸凌、貶抑。

同時，退輔會近3年受理46件性騷擾案，其中14件不成立、28件成立，4件仍在調查中。態樣為不當言語、肢體碰觸。對行為人處以記大過、調離主管職務、自費受訓性平意識課程等。

另外，退輔會接獲匿名指控不當管教案件1件，經政風單位行政調查，發現是當事人高壓領導並涉及情緒性言語，雖是對事不對特定人，但已造成工作環境不友善，顯示領導統御不周延，以降調非主管職務。

退輔會表示，經過調查，霸凌案件以榮民醫院體系發生率較高，原因可能是場域人員眾多，退輔會將強化組織文化、尋求社工等相關人員支援，並適時尋求政風單位協助，以求改善現有狀況。

此外，對於未達職場霸凌認定標準，但仍存在溝通失當、管理不當或職場衝突的案件，仍依情節採取管理輔導、工作改善及其他措施，務因為成立霸凌就完全不予處理。