F-16V軍購變印鈔機？馬文君揭103億元研發帳：補償還差24億元

近期網路影片以「台灣國防最強投資」、「F-16V變身金雞母」為題，宣稱各國採購讓台灣坐收回饋，甚至形容「全世界都在幫台灣政府出錢」。立委馬文君今天質疑，研發費補償是回收先前投入的成本，不能直接說成「倒賺」，更不能因此忽略軍購交付延宕及履約進度。

馬文君指出，空軍辦理F-16A/B性能提升案，曾出資約3億1985萬美元，折合約103.4億元，參與部分關鍵次系統研發。其他國家採購相關研發品項後，台灣依約取得研發攤費補償，分攤先前投入的研發成本。

依審計部報告所列，截至2025年10月底，美方已撥付及審查中的補償合計約2億4523萬美元，折合約79.3億元。馬文君提醒，審查中的款項不等於已經入帳，補償也以原始研發出資額為上限，並非可以無限分紅。

她質疑，原始出資約103.4億元，目前已撥付及審查中的補償合計約79.3億元，如何能宣稱「倒賺」？即使未來全數收回，也不能忽略時間、資金成本與匯率變動，更不能直接包裝成「國防發大財」。

馬文君進一步指出，約103.4億元只是研發出資，並非整個性能提升計畫的全部支出。空軍鳳展專案除戰機構改外，還包括航電、武器及相關配套，計畫總經費曾調增至約1402億元。戰機構改雖已完成，部分武器交付卻仍延宕，全案執行期程已延長至2028年，構改完成不代表所有採購項目都已到位。

她認為，國防採購的主要目的是取得保衛國家的戰力，不能要求整筆軍購都以現金回收，也不能只拿部分研發費的回收比例，就宣稱整個F-16V軍購是「賺錢投資」。研發補償收回多少，就應說明多少；軍購履約完成多少，也必須攤開來交代。

此外，馬文君指出，另一項獨立的鳳翔專案是採購66架全新F-16V Block 70戰機，原規畫2026年底全數返台，但首批2架直到近期才抵台。這筆新機採購不能與舊機升級案的研發補償混算，更不能用一筆補償款，掩蓋另一筆軍購的履約問題。

馬文君要求政府交代，軍購實際花費多少、哪些裝備尚未交付、系統何時完成整合，以及延宕如何究責、如何爭取補償，後續維持戰力還需要投入多少經費。

她表示，自己支持合理增加國防投資，也肯定政府積極爭取研發補償，但國防採購的成績單應是按時交付、有效作戰，讓預算真正形成戰力，不能只顧宣傳回收多少錢，卻將交付進度、整合時程與履約責任擺在一旁。