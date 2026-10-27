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中國央視公開台灣衛星影片 顧立雄：認知作戰

中央社／ 台北27日電

中國官媒在光復節釋出台灣清晰地貌影片，國防部長顧立雄今天表示，中國挑光復節進行相關認知作戰，國防部會採取適切的預警跟應處，並做好應有的隱蔽跟機動分散作為，以確保作戰安全。

中國官媒中央電視台25日公開影片，使用精密衛星，呈現位於台北市的國立故宮博物院、台北大巨蛋等地樣貌，央視稱影像中「所有街道都清晰可見」。

立法院會邀請行政院長卓榮泰等列席報告「116年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢，顧立雄在院會前受訪表示，中國挑光復節進行相關認知作戰，這是很明顯的。

顧立雄說，中華人民共和國於1949年成立，「抗戰跟中華人民共和國一點關係都沒有」，是很清楚的客觀事實。國防部會隨時密切關注，並採取適切的預警跟應處，同時做好應有的隱蔽與機動分散作為，以確保作戰安全。

此外，媒體提問，目前約87%的戰鬥部隊有相關加給，但高司單位約13%軍職沒有加給。

顧立雄表示，國軍各項加給不是只戰鬥部隊加給，還有各項多類勤務加給等。目前統計，13%沒有領戰鬥加給的人員當中，約8%有領各項勤務加給，其餘約4%沒有領，大部分確實都是軍團級以上的高司參謀。

顧立雄也說，軍中本來就要進行交織歷練，可能在指揮職，也可能在參謀職，交織歷練都是多元職能發展的一部分，藉此擇優向上發展，國防部會持續檢討各項勤務加給。

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