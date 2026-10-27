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陸媒釋「吉林一號」台灣街道清晰衛星影像 顧立雄：挑光復節認知作戰

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中國大陸官媒央視新聞25日發布「吉林一號」衛星影片，從太空視角呈現台灣各地地貌及城市景觀，並標記「這是中國台灣省」。圖／取材自央視新聞微博
中國大陸官媒央視新聞25日發布「吉林一號」衛星影片，從太空視角呈現台灣各地地貌及城市景觀，並標記「這是中國台灣省」。圖／取材自央視新聞微博

中國大陸官媒央視新聞發布「吉林一號」衛星影像俯瞰台灣，標記「這是中國台灣省」，影片從全島空拍畫面，延伸至多個知名地標，國防部長顧立雄今表示，中國大陸很明顯挑光復節對台進行認知作戰，提醒10月25日不只是光復節，也是古寧頭大捷77周年。

昨適逢我國光復節假日，大陸官媒密集發布訊息，其中包括公布「吉林一號」衛星影像，包含全島空拍畫面。顧立雄表示，大陸很明顯挑光復節來進行認知作戰，他強調，中華人民共和國1949年才建立，對日抗戰與他們一點關係都沒有，「這是很清楚的客觀事實」。

顧立雄也提到，10月25日不只是光復節，也是古寧頭大捷的77周年。這提醒大家，中國以武力併吞中華民國、併吞台灣的決心，沒有絲毫改變，台灣要更加警惕。

顧立雄說，對於所有這些衛星照片，對台所做的相關情資蒐整，國防部隨時在密切關注，國防部也會採取適切的預警跟應處，做好應該要有的隱蔽跟機動分散作為，確保國軍的作戰安全。

光復節 衛星 顧立雄

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