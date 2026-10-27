4％官兵無新制加給 顧立雄：多為高司參謀 職務交織歷練才能往前走

賴清德總統日前宣布新增第三類戰鬥加給，不過還有約13%的官兵無法領取到加給，國防部長顧立雄今指出，仍有4%左右的官兵沒有任何加給，大部分是軍團級以上的高階司令部參謀。

賴清德總統今年宣布國軍部隊從7月1日起新增「第三類戰鬥部隊加給」，各旅級以下提供作戰持續力的單位，每一名官兵每個月可支領4000元加給。包括戰傷醫療、化學、工兵、憲兵及關鍵基礎設施守備部隊，都可適用。

國防部資源司財資處長高志雄少將近日指出，支領第三類戰鬥加給的部隊佔全軍編制數約32.2%，整年度預算大約35.7億元，並表示，完全無法領取一至三類戰鬥部隊加給的官兵，例如軍媒、文宣單位等，約占全軍編制數13%左右。

顧立雄今受訪時表示，國軍的各項的加給不是只有戰鬥部隊加給。還有各項勤務加給等，指沒有領到戰鬥加給的13%中，約8%有領到勤務加給，約4%沒有領加給，其中大部分確實都是軍團級以上的高階司令部參謀。

顧立雄表示，軍中本來就要進行交織歷練，不管是在指揮職或參謀職，交織歷練都是多元職能發展的一部分。也透過交織歷練，才能夠擇優向上發展。

顧立雄表示，高階司令部單位的人員屬於國防部培養的可能發展的高階幹部。而高階司令部參謀本來就是交織歷練的其中一環，也應該要經過軍團級以上的高司參謀的歷練，職涯發展才能夠往前走一步。