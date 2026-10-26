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陸勝2號模擬戰場砲擊壓力 演練心理戰傷救護

中央社／ 台北26日電

陸軍旅級對抗「陸勝2號」操演已落幕，軍事新聞通訊社報導，聯兵564旅也實施心理戰傷救護演練，模擬官兵行動中遭遇砲擊，因戰場壓力出現戰鬥衰竭反應，磨練基層幹部應對戰場急性壓力反應的能力，強化持續作戰效能。

陸軍旅級對抗「陸勝2號」操演已在14日至22日間實施，由聯兵269旅、聯兵564旅分別擔任甲、乙軍，透過逐次抵抗、攻防易勢、煙幕遮障、戰傷救護及後勤整補等課目，驗證部隊戰術運用、指揮協調及持久作戰能力。

軍事新聞通訊社昨晚報導，擔任甲軍的聯兵269旅運用城鎮及地形要點，編組多道抵抗陣地，透過逐次抵抗與戰術轉進，持續遲滯乙軍攻勢；擔任乙軍的聯兵564旅依敵情想定，持續向北實施攻擊及戰場追擊。隨連日交戰，演習持續導入戰場變化及突發狀況，考驗各級指揮官戰場判斷、兵力運用及臨機應變能力。

其中，聯兵269旅M1A2T戰車配合逐次抵抗作戰想定，實施油料整補及轉進，由戰鬥支援連派遣油罐車機動至戰車所在位置，完成油料補給後，戰車隨即依令轉進第二抵抗陣地帶，接續執行防禦作戰任務，驗證新式戰車機動部署、後勤支援及持續作戰能力；機步部隊則運用城鎮及周邊地形編組防禦陣地，執行戰術機動、陣地及火網編成等戰鬥作為。

配屬聯兵269旅的化學兵部隊運用M56渦輪發煙機及M3A3機械發煙器實施煙幕遮障，掩護戰鬥部隊轉進。此外，電子戰部隊運用偵蒐及干擾裝備，模擬掌握敵軍電磁訊號及實施電子干擾；戰傷救護演練則由連隊官兵將模擬傷患撤離至傷患收集點，依傷情實施檢傷分類及緊急處置，並運用電子傷票登錄醫療資訊，銜接後續衛勤單位的傷患交接與救護車接駁作業，驗證不同兵種協同作戰能力。

另一方面，聯兵564旅演習前期持續實施戰場追擊，依敵情變化調整戰術行動，與甲軍展開攻防對抗。隨著兩軍持續交戰，乙軍因經連日作戰，逐漸達到攻勢極限，甲軍則於第三抵抗陣地帶整合全旅戰力，對乙軍實施伏擊，兩軍展開激烈攻防，藉實兵實裝、無劇本對抗方式，磨練部隊在戰場情勢變化下戰術運用及協同作戰能力。

軍聞社指出，演習隨後進入攻防易勢階段，甲軍轉為攻擊方展開戰場追擊，乙軍則轉入防禦，運用城鎮及地形要點編組抵抗陣地，實施逐次抵抗，遲滯甲軍攻勢。期間，聯兵564旅實施「ICOVER心理戰傷救護」演練，模擬官兵在戰術行動中遭遇砲擊，其中1人因戰場壓力出現戰鬥衰竭反應，由班長依程序步驟，協助官兵穩定情緒、重新掌握周遭狀況，磨練基層幹部應對戰場急性壓力反應的能力，強化部隊持續作戰效能。

軍聞社強調，此次「陸勝2號」演習採實兵實裝、計畫統裁階段管制方式，甲、乙兩軍依戰場情勢變化調整作戰部署，官兵在連續操演中面對敵情變化、體力消耗及後勤補給等考驗，從第一線接戰、陣地轉進到後勤支援，全面檢視部隊在長時間作戰環境下的應處能力，並藉由實戰化訓練累積寶貴經驗，作為後續精進戰訓整備的重要參考。

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