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軍方人士：中共利用台灣光復政治操作 製造分裂對立

中央社／ 台北25日電

軍方人士今天表示，中共近年持續利用「台灣光復」這個歷史時間點進行政治操作及錯誤歷史敘事，這種法律戰結合認知作戰手法的目的非常明確，就是要忽略中華民國主權獨立的客觀事實、抹滅台灣民眾選擇民主制度的權利及製造分裂與對立。

軍方人士今天表示，中共近年持續利用「台灣光復」這個歷史時間點進行政治操作及錯誤的歷史敘事，甚至透過全國人大常委會通過法案，將10月25日訂為「台灣光復紀念日」，企圖用法律形式包裝其錯假的歷史敘事。

軍方人士說明，中共這種「法律戰」結合「認知作戰」手法的目的非常明確，分別是「捏造台灣屬於中華人民共和國的假象，刻意忽略中華民國主權獨立的客觀事實」、「抹滅台灣民眾選擇民主制度的權利」及「在台灣內部製造分裂與對立」。

軍方人士指出，國防部所屬的青年日報、漢聲電台臉書也在昨天發布影片，專訪陸委會副主委沈有忠，並強調，1945年的10月25日是中華民國政府領導抗戰勝利，得以光復台灣，而且1945年中華人民共和國根本尚未成立，台灣的光復與中華人民共和國完全沒有關係，中共根本沒有資格紀念；而中共講「光復」，骨子裡想的其實是「吞併」。

他提到，1949年10月25日的金門古寧頭大捷，國軍官兵浴血奮戰擊退共軍，這一戰也奠定台灣70年來和平與發展基礎；最後，1971年10月25日，聯合國通過2758號決議文，事實上，2758號決議僅只承認中華人民共和國取代中華民國在聯合國的席位，但中共不斷在國際上誤用、扭曲聯大2758號決議文，宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，此錯誤敘事已被多數民主國家給戳破，並加以反對。

軍方人士強調，對抗中共利用特定日期對台灣的認知作戰，最有效的武器就是「還原歷史真相」與「強化資訊識讀」，歷史上的3個10月25日，都是對威權侵略者必定失敗的紀念，台灣要堅定民主自信，絕不被威權話術給動搖。

中共 台灣光復 軍方 政治操作 台灣

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