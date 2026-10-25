士兵見「假記者」吐心酸 陸軍模擬情境盼內化防務意識

陸軍推動10天9夜不間斷「新式基地訓練CTC2.0」，北測教官分享，為考驗戰場敵情辨識，透過訓後檢討（AAR）將防務安全內化為實戰經驗，為此特別安排「假記者」持攝影機、麥克風採訪，結果有官兵警覺要求查驗證件，也有人吐露心酸血淚。

因應敵情威脅，陸軍借鏡美軍推動10天9夜、連續24小時不間斷的「新式基地訓練CTC2.0」，打破過往短時間集中評鑑與照劇本演練模式，改採「拋開評分表」、「裁判官轉型」及「無劇本實施」3大核心，由單位自主訂定戰術目標，透過引導式檢討與跨部隊實戰化協同，讓參訓官兵內化作戰經驗。

相較過往基地訓練多有完整夜間休息時間，且可藉野戰沐浴站簡單盥洗，CTC2.0因聚焦實戰化演習，記者此次實地前往新竹湖口的北測中心採訪，發現參訓的109旅義務役官兵與542旅聯兵營志願役官兵，不僅10天9夜未盥洗、僅用濕紙巾簡單擦拭外，也因夜間會有敵襲擾，更無法擁有完整休息時間，但官兵私下坦言，「即便生活起居及睡眠不足，不過因聚焦實戰化及行動後檢討（AAR），讓我對戰術戰法有更深刻的學習」。

「義務役官兵從下基地初期到後期，對於敵情的辨別與敏感度有明顯的進步」，北測中心教官分享，過往的訓練多為操課，但這次必須處置假訊息、投誠廣播、民眾舉布條抗議等臨時狀況，甚至有假想敵穿著國軍制服及偽裝成記者嘗試接觸，藉此訓練官兵落實辨證，且當陣地因戰損導致守備壓力增大時，也能促使官兵持續思考應對處置，對戰力提升很有幫助。

北測教官指出，幹部在下基地過程中，特別安排「假記者」拿著攝影機與麥克風前去採訪，有些敏感度高的官兵會當場拒絕並要求檢查證件，並主動詢問是哪一家媒體；但有些神經大條的官兵、一看到記者就很興奮，開始分享這幾天的心酸血淚史。

北測教官說，直到當天演練結束後，教官才會披露其實是「假記者」，並同時教導正確應對作法；事實上，面對陌生人乃至真記者，官兵上車前都必須查驗證件並進行審核與辨證，落實防務安全。

北測教官表示，下基地第2天開始出現交戰場景，起初與假想敵交戰時，官兵以為敵人只會從正前方出現，但假想敵隨後開始攻擊兩翼、進行包圍等戰術動作，參訓官兵才發現假想敵具備戰術行為，並開始思考反制做法。

北測教官說，參訓官兵的反制作為，例如可運用部分兵力拘束正面、調整另一個排補上空隙，維持戰線甚至發動反擊；此外，在實施「任務接替」時，單位間交接時的地形、敵情與部署等時間差需要精確計算，經過行動後檢討（AAR）討論，能協助部隊縮短時間差，讓任務順利。

曾是義務役1957梯的109旅步一營長王杉隴少校指出，目前接訓官兵是義務役2229梯，他是以「大學長」身分勉勵、帶領，鼓勵共同挺過10天9夜的訓練，將這份克服挑戰的過程，轉化為人生與退伍後的榮耀。

王杉隴分享，剛接到任務時，心裡確實曾懷疑這些義務役官兵能否挺過嚴酷訓練，但從前置訓練到現在10天9夜連續對抗的過程，他看到義務役官兵克服裝備厚重、炎熱與雨天等天候環境，一樣能達成各項任務與作戰命令。

王杉隴表示，他作為指揮官最沉重壓力是做決策，因為每個決策都代表著作戰成敗，且訓練也讓全體義務役弟兄感受到戰場的瞬息萬變，無論用餐或睡眠隨時都有敵軍襲擾，必須時刻保持警惕；此次會將基地訓練的學習經驗與相關問題回饋給後續參訓部隊，讓未來參訓的單位能更順利圓滿地完成任務。

109旅步一營戰支連黃立喆一兵（義務役）分享，接獲參訓通知時雖一度無所適從，但隨即將其視為挑戰，過程中除食用野戰加熱餐盒、靠濕紙巾清潔身體，更須隨時因應假想敵的夜間襲擾，訓練強度遠勝漢光演習，極具實戰感的經歷將成為軍旅生涯難忘的回憶。