陸軍導入ICOVER心理戰傷救護 助急性壓力官兵恢復戰力

因應敵情威脅，陸軍除推動「新式基地訓練CTC2.0」強化實戰化訓練，也借鏡美軍導入「ICOVER心理戰傷救護」，有別於長期的心理諮商等醫療行為，其聚焦在讓因壓力崩潰的官兵能「立即」恢復戰力，將心理危機處置轉化為單兵必備作戰技能。

共軍近年不斷對台文攻武嚇，以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，在台海周邊區域舉行軍演；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，因應可能的潛在威脅。

陸軍目前除推動「新式基地訓練CTC2.0」，由單位自主訂定戰術目標，透過引導式檢討與跨部隊實戰化協同，讓參訓官兵內化作戰經驗，也借鏡美軍導入心理戰傷救護（ICOVER），相較傳統、長期心理諮商等醫療行為，ICOVER聚焦讓因壓力崩潰的官兵「立即恢復」戰力。

陸軍北區聯合測考中心指出，依據美軍實戰經驗，3至5名的作戰小隊若發現有官兵因壓力崩潰，將瞬間失去2名戰力（含投入照顧人員），因此同袍能否即時提供協助恢復戰力至關重要，其核心理念是將處置心理危機視為一種必備的單兵作戰技能。

為此，美軍於2019年引進以色列心理急救技巧，依其文化及作戰環境改良為「ICOVER」，盼幫助官兵快速識別並處理同袍的急性壓力反應（Acute StressReaction，ASR），以利迅速重返戰場。

北測中心說明，ICOVER的6大步驟，分別Identify（識別問題）、Connect（建立連結）、OfferCommitment（提供承諾）、Verify Facts（確認事實）、Establish Order（建立順序）及RequestAction（要求行動）。

Identify（識別問題）是確認同袍已無法有效作戰，觀察重點包括眼神是否呆滯、情緒化、身體僵硬或不自主顫抖、對命令無反應或行為脫序等。Connect（建立連結）是打破無助感、拉回注意力，具體執行3步驟為肢體接觸（抓手臂或拍打防彈背心）、言語溝通（呼喊姓名或代號）以及眼神接觸（要求對方「看著我」）。

Offer Commitment（提供承諾）的目的是消除孤立感並成為心理支柱，執行要領為堅定、自信的告訴崩潰士兵、同袍就在這裡會一起面對；Verify Facts（確認事實）目標為強制「重新開機」掌管理性思考的前額葉皮質，並詢問例如「你在跟誰說話、我們排長是誰」等簡單事實問題。

Establish Order（建立順序）目標為重建時間與現實感，執行要領為「剛剛、現在、接著」，例如剛剛遭到敵火攻擊，現在砲火間歇並在掩體後，接著要準備還擊；Request Action（要求行動）目標為恢復功能，從被動轉為主動，執行要領為下達例如「拿起槍、跟我來動作快」等簡單立即可執行的指令。

針對執行規劃，北測中心指出，在入伍訓練時將納入國防通識教育排定2小時，並依序在駐地訓練、兵科教育、基地驗證進行受訓及驗證，目標是在戰時能執行ICOVER恢復作戰意志。